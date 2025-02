Los looks de los jueces en el primer programa de Maestros de la Costura

Ana Isabel Padilla Macías Miércoles, 12 de febrero 2025, 11:55 Comenta Compartir

El pasado 9 de febrero arrancó la nueva temporada de Maestros de la Costura y lo hizo con su primera edición celebrity; una edición de lujo que cuenta con rostros muy conocidos del panorama español Pilar Rubio, Edu Soto, Mónica Cruz, La Terremoto de Alcorcón, Eduardo Casanova, Rosa López, María Estévez, Óscar Higares, Laura Sánchez, Canco Rodríguez, Carmen Farala y Silvia Superstar, quien al finalizar la primera gala se convirtió en la primera expulsada de la edición.

El talent de costura de RTVE, que vuelve a estar presentado por la extremeña descendiente de Plasencia Raquel Sánchez Silvia vuelve a contar con los jueces Lorenzo Caprile, Alejandro García Palomo y María Escoté, además de recibir a invitados muy especiales en cada programa.

El primer programa dejó momentos muy especiales entre los aspirantes como cuando Eduardo Casanova salvó a su amigo Canco Rodríguez del siempre temido delantal negro o la gran sorpresa de Pilar Rubio, quien se mostró como una de las concursantes más fuertes de la edición.

Como siempre, los jueces llegaron a este primer programa con unos looks a la altura de las circunstancias y firmados por grandes casas de moda.

María Escoté

Los que la diseñadora lució a lo larga de la gala fueron tres, derrochando una gran elegancia y gusto por la moda con todos ellos. En primer lugar optó por un original dos piezas de la marca Casoná, en color camel, y zapatos de Magrit. Lució después una falda y una original blusa entallada estilo corsé de Guillermo Decimo en color rosa claro y zapatos de Sophia Webster y, para finalizar, nuevamente apostando por el rosa, un mini vestido de House of CB.

Lorenzo Caprile

El diseñador Lorenzo Caprile volvió a apostar por la elegancia de los trajes con 3 estilos completamente distintos; en primer lugar lució un traje con pantalones camel y chaqueta azul oscuro de Polo Club y calzado de Masaltos; el segundo estilismo, de aire más juvenil, en colores camel y marrones, lo formaban una chaqueta de Gant y pantalones de Ramsos Place y el tercero, una chaqueta negra, pantalones marrón oscuro y camisa floreada de El Capote con unos zapatos negros de Masaltos nuevamente.

Alejandro García Palomo

El siempre rompedor Alejandro Palomo lució tres looks que no dejaron indiferente a nadie. El estilista volvió a huir de los trajes más tradicionales mostrando su personalidad con cada una de las prendas que lució.

El primer look fue un traje burdeos adornado en el pecho con un gran lazo que bajaba hasta los tobillos de su propia firma de Palomospain. El segundo look fue un conjunto en color dorado e imitación de piel de serpiente de Camperlab y el tercero, nuevamente de su propia firma estaba compuesto por un pantalón y camiseta básicos negros que coronaba con una gran camisa blanca con flores azules y tejido transparente que finalizaba con una gran cola.

Raquel Sánchez Silva

También la presentadora del programa lució tres estilismos de lo más elegantes y dignos de comentar.

El primero de los looks de Raquel fue un impresionante vestido de Jantaminiau con pendientes de Isidoro Hernández Joyas y zapatos de Just Ene Shoes; el segundo, vestido y chaqueta de Mr Juan Vidal con zapatos de Lily and You Shoes y pendientes de Suots Studios y el tercero un vestido de Jantaminiau con collar de Jabier Bilbao Joyas y zapatos de Magrit Shoes.

Con los looks de esta primera gala, tanto los jueces como la presentadora han dado toda una declaración de intenciones y demostrado que por más temporadas que pasen la elegancia, el buen gusto por la moda y sus respectivas personalidades no dejarán nunca de sorprender a los espectadores. Ya solo queda esperar a ver con qué seguirán sorprendiendo a la audiencia en cada una de las galas de esta primera edición de Maestros de la Costura Celebrity que acaba de comenzar.