«Creemos que el amor es gratis, pero hay que trabajarlo»

Un teatro grande y una bruja volando». Así recuerda Iván Sánchez la pesadilla que le aterraba en su infancia y le llevaba a buscar refugio en la habitación de sus padres. Su otra fantasía onírica recurrente era mucho más agradable porque ahí el que volaba era él. Sin embargo, a sus casi 48 años (los cumplirá el 19 de noviembre) el actor asegura que hace mucho tiempo que no recuerda nada de lo que sueña. Curiosamente, 'Sueño' es el título de la novela con la que acaba de debutar como escritor. Una reflexión sobre las siempre difíciles relaciones de pareja que confiesa haber escrito «en plena calma» pero tras haber vivido una tormenta emocional, y «porque tenía que vomitarlo. Ha sido una necesidad de expresar muchos sentimientos que yo tenía, y que quería colocar y archivar en la estantería».

Organizado y disciplinado hasta la médula («es lo que he mamado en casa»), este madrileño que antes de convertirse en modelo internacional iba para profesor de educación física, se propuso escribir todos los días durante cinco meses... Y lo cumplió. «Llevo muchos años escribiendo, pero eran notas, apuntes, reflexiones y chorradas mías», explica. Hasta que uno de esos escritos comenzó a rondarle la cabeza una y otra vez... «Me dije: Oye, Iván, aquí pasa algo. Date la oportunidad, siéntate a darle forma».

Hoy aquellas líneas son el primer capítulo de su novela. Una novela que habla de amor y que ha firmado con sus dos apellidos, Iván Sánchez Zapardiel, en homenaje a su madre, «porque yo soy muy Zapardiel y ella y toda mi familia materna son una parte muy importante en mi vida». Al actor le ha salido un primer libro con mensaje positivo. Y tenía que ser así, porque a pesar de que sus padres se divorciaron cuando él tenía 21 años y que él mismo ha vivido una separación con la madre de sus dos hijas, la actriz Elia Galera, se considera un romántico y sigue creyendo en el amor para toda la vida.

«El amor eterno existe. Lo he visto en mis abuelos. Lo que pasa es que nos creemos que viene gratis. Y no. Tiene que haber mucho trabajo, no solo con tu pareja sino contigo mismo. Tiene que haber mucho autoconocimiento porque si no le acabas pasando tu mierda a tu pareja y le cargas con cosas que son tuyas. Hay que cuidar el amor propio para poder amar al otro más sanamente». Él asegura haber hecho mucha reflexión consigo mismo y con un terapeuta cuando lo ha necesitado. «Cuando uno necesita ayuda hay que pedirla, hay que abrirse y hablarlo en alto para poder entender muchas cosas de uno mismo», sentencia. Pero advierte: «El libro, aunque tiene mucho de mí, no es autobiográfico».

Risa fácil y actitud positiva

'Chico vitamina'. Así definen a Iván Sánchez sus amigos, por su risa fácil y su actitud positiva ante la vida. No siempre fue así. Es algo que ha ido cultivando a lo largo de los años. «Es que no sirve de nada estar encabronado todo el día ni con cara seria -razona-. No hay por qué pasarlo mal gratuitamente. Siendo amable recibes mucho más de la vida. Me lo ha enseñado la experiencia». Y en esa experiencia se incluye el haber desfilado en las mejores pasarelas y haber trabajado en series como 'Hospital Central', 'Siete vidas' o 'La reina del sur'. También fue concursante de 'MasterChef' («cocino desde que empecé a viajar como modelo, con 18 años») y si tiene que brillar con un plato no lo duda: el cocido madrileño.

Quién le iba a decir a aquel chaval de Móstoles, que nunca se metía en peleas, que un día se codearía con Miguel Bosé e incluso llegaría a encarnarlo en una serie... Porque además de su primera novela, Iván Sánchez está a punto de estrenar el biopic de Paramount+ sobre el famosísimo y polémico cantante, a quien interpreta en su etapa adulta. No lo juzga. Lo conoce y lo admira desde hace 25 años. Tampoco teme la reacción de Bosé ante una serie que lo retrata como un artista al límite. «Su vida ha sido tan bestia, tan particular -admite el actor-. Lo mejor es que he podido trabajar el personaje con calma y lo he disfrutado muchísimo».

La actual pareja de Iván Sánchez es la actriz venezolana (ex finalista de Miss Universo) Irene Esser. «Solo puedo decir que estoy muy feliz», comenta sin querer ahondar en su vida sentimental. Sí explica en cambio que lleva «maravillosamente bien» ser padre de adolescentes. Sus hijas, Jimena y Olivia, tienen 12 y 16 años. «Y son muchísimo mejores estudiantes que yo -presume-. Me encanta el punto en el que estamos porque me comunico con ellas de una manera más adulta. Aprendo tanto... La verdad es que estoy en un momento muy dulce».

