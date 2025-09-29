HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen rrss @israel_lancho_oficial

Israel Lancho celebra su boda en Badajoz

Familiares, amigos y personalidades del mundo taurino acompañaron al torero pacense en un día muy especial

Judit Molina

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:12

El torero pacense Israel Lancho, conocido por su trayectoria en los ruedos y por su participación en el programa de televisión 'GH VIP 3', se ha casado este fin de semana en Badajoz en una ceremonia que ha reunido a familiares, amigos y personalidades del mundo taurino.

La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de San Juan Bautista de Badajoz, donde el diestro dio el «sí, quiero» a Mercy Talavera, su pareja desde 2013 y madre de sus dos hijos. Tras el enlace, la celebración continuó en la finca familiar «La Deheseada», con un banquete servido por el prestigioso restaurante pacense Marchivirito, que puso sabor extremeño en este día tan especial para la pareja.

Además, la boda contó con la presencia de rostros conocidos como el torero Julio Benítez 'El Cordobés' y el pintor taurino pacense Jacinto Alcón, que no quisieron perderse este día tan especial para Lancho.

Un recién casado entre el campo y el ganado

Al día siguiente de la boda, el propio torero ha compartido un vídeo en sus redes sociales donde aparece en el campo, mostrando su anillo de casado mientras atiende a su ganado. «Primer día de casado, 28 de septiembre, luna de miel… en el campo, atendiendo a mi ganado», bromeaba. «Cuidando mis vaquitas otra vez, es lo que hay«, cuenta.

Además de su faceta taurina, Israel Lancho lleva a cabo en su finca «La Deheseada» la cría de ganado y caballos, y gestiona también una tienda gourmet con productos de alta calidad.

