El hijo de Colate luce la camiseta del Badajoz en Miami

Ana Isabel Padilla Macías Viernes, 14 de marzo 2025, 16:28 Comenta Compartir

El CD Badajoz se está preparando estos días para su batalla final, la que hará que puedan luchar por el ascenso o se queden a las puertas y esto será posible si logran ganar en el Francisco de la Hera y recortar a 4 puntos la diferencia con el Extremadura, una distancia que en estos momentos parece insalvable.

En medio de toda esta batalla futbolística, Nicolás Vallejo-Nágera, vicepresidente del CB Badajoz, ha cumplido 53 años y para celebrar la vida, la cual «pasa volando» como él mismo ha expresado en una publicación compartida a través de sus perfiles personales en redes sociales, se ha subido a un avión para poder celebrar esta fecha tan especial con su hijo en Miami.

Como puede apreciarse en las fotografías compartidas por el empresario, fue un reencuentro muy emotivo durante el que se fundieron en un gran abrazo. En una segunda publicación, Colate muestra diferentes fotografías en las que disfruta de un gran trozo de tarta de chocolate, una instantánea de la ciudad y varias con su hijo. En una de ellas además puede verse a ambos celebrando el cumpleaños con una tarta y una gran vela y en ella, el hijo del vicepresidente del Badajoz, luce la camiseta del equipo de su padre.

La camiseta del Badajoz, que ya viajara hasta Madrid hace alrededor de un mes cuando la lució su sobrino Diego, alias Roscón, hijo de la chef, empresaria y jurado del programa culinario de Televisión Española MasterChef, Samantha Vallejo-Nágera, ha cruzado en esta ocasión el charco y ahora se luce por Miami.

Desde que llegara al Badajoz para formar parte de la directiva, Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido por todos como Colate, está haciendo un gran seguimiento en redes sociales informando sobre las distintas novedades que acontecen en el club, dándole así una gran visibilidad dentro y fuera de las fronteras extremeñas y ahora fuera de las del país.

Aunque no puede verse la camiseta entera ya que el joven está sentado y abrazado por su padre, pueden verse las inconfundibles rayas blancas y negras de la camiseta del Badajoz y las rayas rojas sobre los hombros.

Esta es la camiseta de la primera equipación del CB Badajoz de este año y lo que no se sabe es si está personalizada con su nombre como la que lució su primo.

La camiseta de esta temporada cuenta con los distintivos colores del equipo blanco y negro que aparecen en rayas verticales. La camiseta lleva el escudo del club bordado y el logotipo de adidas en el pecho, así como un transfer de la Junta de Extremadura en la parte superior de la espalda y logotipos de patrocinadores, siendo el más grande el que llevan en el pecho del comercial de bebidas Carballo. Además, lleva tres bandas rojas en los hombros para rematar el diseño.

La equipación del CD Badajoz se puede conseguir en la tienda oficial del equipo, donde también se pueden obtener la segunda equipación, la equipación de los porteros, la ropa de entrenamiento y de paseo así como distinto merchandaising del equipo, desde balones, tazas y llaveros, pasando por banderas y bufandas hasta peluches, chupetes o bodys para los aficionados más pequeños.

Una vida en el ojo público

Colate nació en Madrid, en el año 1972 en una familia acomodada, saltó al ojo público cuando comenzó una relación con la cantante mexicana Paulina Rubio, quien se encontraba en esos momentos constantemente en el radar de los paparazzis y con quien contrajo matrimonio en el año 2007, dos años después de que comenzaran la relación. 5 años después y con una ruptura y divorcio de lo más polémicos y mediáticos, se separaron en el año 2012.

Tras su divorcio de Paulina, participó en algunos realities shows, como 'Ven a cenar conmigo' o 'Supervivientes'.

Es además hermano de la chef, empresaria y jurado de Masterchef Samantha Vallejo-Nágera y un habitual en los platós de prensa rosa nacionales.

Una gran boda y un complicado divorcio

La gran boda con la que unieron sus vidas Colate y Paulina Rubio, no para siempre, se celebró en el Caribe Mexicano, concretamente en el parque ecoturístico de Xcaret, con invitados tan conocidos como Alejandro Sanz o Ana Aznar.

Tras la boda, la pareja vivió en Miami y tuvieron un único hijo, Andrea Nicolás, separándose 7 años después de comenzar su relación.

Como recogía Lecturas en enero del año 2024, después de mucho tiempo, Colate ofreció una íntima entrevista en el programa '¡De viernes!', de Telecinco, presentado por Santi Acosta y Bea Archidona en la que entre otros temas se explayó sobre su relación con la mexicana y el tormentoso divorcio tras el que no volvió a España por no separarse de su hijo y evitarle a este viajes internacionales.

En 2014 firmaron el divorcio y un año más tarde Colate denunció a su ya ex mujer por impagos en la manutención de su hijo. La lucha entre ambos no ha terminado nunca y prueba de ello es que hace 6 años la cantante denunció al empresario español por «secuestrar a su hijo» cuando no supo de su paradero durante días.

La batalla entre ambos sigue abierta y a finales del pasado año 2024 tuvieron un nuevo altercado en el aeropuerto de Madrid donde, según señalaron algunos testigos, tuvieron una fuerte discusión debido a un error que cometió la cantante con el pasaporte de su hijo.

En la última visita del pequeño a España, Colate afirmó que su hijo quería quedarse con él en lugar de regresar a Miami, si bien la lucha en los tribunales continúa, si bien el empresario español confía en que su hijo pueda elegir en qué lugar vivir.

La gran expectativa que ha habido siempre en cómo se resolverá la batalla que hay entre ambos por la custodia del hijo que tienen en común sigue siendo un tema de los más complicado y mediático en la vida de ambos progenitores.