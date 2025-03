Colate, nuevo vicepresidente del Badajoz El ex de Paulina Rubio forma parte de la nueva directiva del club blanquinegro

Ana Isabel Padilla Macías Martes, 10 de septiembre 2024, 18:35

El pasado miércoles se celebró en el Nuevo Vivero la Junta de Accionistas en la que conformó la nueva directiva del club blanquinegro de la ciudad de Badajoz, en la que un nombre consiguió eclipsar a todos los demás.

Se trata de Nicolás Vallejo-Nájera, si bien por este nombre puede que no le conozca apenas nadie, ya que desde siempre ha querido ser llamado 'Colate'. Ahora sí, y si además señalamos que se trata del ex de Paulina Rubio, ya no habrá lugar a dudas.

Hijo de Juan Antonio Vallejo-Nágera, escritor y psiquiatra, con quien se truncó la relación siendo Colate adolescente, es Licenciado en Relaciones Internacionales y Diplomacia, fundó una empresa de comunicación y es empresario hostelero con varios locales en Miami, habiendo probado suerte además como DJ y desde hace unos días engrosó su curriculum con su nombramiento como vicepresidente de la entidad pacense, siendo esta la más notable de las varias sorpresas que hubo durante la junta de accionistas.

Colate nació en Madrid, en el año 1972 en una familia acomodada, saltó al ojo público cuando comenzó una relación con la cantante mexicana Paulina Rubio, quien se encontraba en esos momentos constantemente en el radar de los paparazzis y con quien contrajo matrimonio en el año 2007, dos años después de que comenzaran la relación. 5 años después y con una ruptura y divorcio de lo más polémicos y mediáticos, se separaron en el año 2012.

Tras su divorcio de Paulina, participó en algunos realities shows, como 'Ven a cenar conmigo' o 'Supervivientes'.

Es además hermano de la chef, empresaria y jurado del programa culinario de Televisión Española Masterchef Samantha Vallejo-Nágera y un habitual en los platós de prensa rosa nacionales.

Salto a la fama de Colate

La gran boda con la que unieron sus vidas Colate y Paulina Rubio, no para siempre, se celebró en el Caribe Mexicano, concretamente en el parque ecoturístico de Xcaret, con invitados tan conocidos como Alejandro Sanz o Ana Aznar.

Tras la boda, la pareja vivió en Miami y tuvieron un único hijo, Andrea Nicolás, separándose 7 años después de comenzar su relación.

Como recogía Lecturas el pasado mes de enero, después de mucho tiempo, Colate ofreció una íntima entrevista en el programa '¡De viernes!', de Telecinco, presentado por Santi Acosta y Bea Archidona en la que entre otros temas se explayó sobre su relación con la mexicana y el tormentoso divorcio tras el que no volvió a España por no separarse de su hijo y evitarle a este viajes internacionales.

En 2014 firmaron el divorcio y un año más tarde Colate denunció a su ya ex mujer por impagos en la manutención de su hijo. La lucha entre ambos no ha terminado nunca y prueba de ello es que hace 5 años la cantante denunció al empresario español por «secuestrar a su hijo» cuando no supo de su paradero durante días.

Todo un galán

Desde entonces, Colate ha tenido varias parejas, teniendo fama de rompecorazones.

El pasado mes de agosto Colate reveló que estaba comenzando una relación con Macarena Olona, exdiputada y exsecretaria general del partido Vox, una noticia que no dejó de causar sorpresa por las diferencias entre ambos en cuanto a su procedencia.

Aunque se conocían de antes, fue durante la celebración de un cumpleaños en Menorca de un amigo común cuando estrecharon lazos, habiendo señalado el nuevo directivo de Badajoz que Olona era para él «una alegría de verano».

La posible relación con Macarena Olona y la aceptación del cargo en el equipo pacense hacen ver que Colate vuelve a estar más presente en España, donde dejó amigos y familia para no separarse de su hijo, ahora adolescente.