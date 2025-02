La escuela de interpretación Juan Codina despide a su fundador, acusado de violación

Joaquina Dueñas Miércoles, 6 de noviembre 2024, 15:07 | Actualizado 15:15h. Comenta Compartir

La escuela de teatro Juan Codina ha suspendido de manera «permanente» a su fundador después de haber tenido conocimiento de una denuncia de violencia sexual. Un despido inmediato sobre el que han informado a través de un comunicado publicado en Instagram: «Tras la información aparecida en estos últimos días, el equipo directivo está tomando medidas y analizando la situación». «El primer cambio, de naturaleza interna, será la suspensión permanente de Juan Antonio Codina en cualquiera de sus ámbitos dentro de la estructura y cesando su actividad como profesor de inmediato», han anunciado. «Las medidas y reformas tienen el objetivo de garantizar la estructura académica actual y que esta esté libre de cualquier injerencia, independientemente de su índole«, han añadido en un texto en el que también han ofrecido su total «apoyo» a las víctimas: «Estamos aquí para escucharos, para sanar, reparar y ayudar».

La actriz Miranda Yorch ha sido la primera persona en denunciar públicamente la agresión de Codina con un extenso texto en su perfil de Instagram en el que detalla lo sucedido cuando era alumna del estudio de teatro. Ella tenía 19 años y él 51. «Esto es lo que me sucede. Un temblor incesante que vuelve a mí con esta memoria colectiva que emerge, que se manifiesta. Un temblor que me lleva inmediatamente al momento en que me violaron», ha escrito. Yorch ha hablado de «trauma», de «terapia», de «figura de poder» y de «vulnerabilidad extrema» en un post en el que ha precisado que todo sucedió en un baño «diminuto» y que le hizo sentir que «aquello fue con consentimiento». «Estoy segura de que el señor en cuestión tendrá su propio relato de lo ocurrido, pero también estoy segura de que él no tiembla», ha asegurado.

