David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar El cantante ha sorprendido al comenzar una nueva etapa académica en Barcelona

Judit Molina Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:03 Comenta Compartir

David Muñoz, uno de los hermanos que forman el conocido grupo musical Estopa, ha sorprendido al dar un nuevo giro a su vida y matricularse este año en la universidad a sus 49 años. El cantante compaginará ahora los escenarios con los estudios, en una noticia que ha sorprendido tanto de alumnos como de profesores que ya se lo han encontrado por los pasillos.

David y su hermano José María son naturales de Cornellá de Llobregat, aunque su madre es originaria de Zarza-Capilla, un pequeño pueblo de Badajoz donde la familia acostumbra a pasar los veranos.

El cantante ha optado por cursar la carrera de Historia en la Universidad de Barcelona (UB). «Cosas que no me esperaba de 2025: que David Muñoz de Estopa estudiara en la uni conmigo», ha escrito una usuaria en la red social X junto a una fotografía con el cantante.

cosas que no me esperaba de 2025: que david muñoz de estopa estudiara en la uni conmigo pic.twitter.com/Bm0VPL92EX — carolina góngora🐀 (@miaurolina) September 18, 2025

Por su parte, el investigador Àlex Poncino Pérez ha compartido que «jamás pensé que podría encontrarme en la facultad donde trabajo a mi cantante favorito como alumno de Historia y, encima, que te hable como si te conociera de toda la vida y te pregunte por la tesis que estás haciendo. Simplemente increíble«, junto a una imagen con Muñoz en una cafetería.

Jamás pensé que podría encontrarme en la facultad donde trabajo a mi cantante favorito como alumno de historia y encima que te hable como si te conociera de toda la vida y te pregunte por la tesis que estás haciendo. Simplemente increíble. pic.twitter.com/36Qo4HzTRD — Àlex Pocino Pérez (@alex_pocino) September 18, 2025

Ahora, el cantante, compagina su carrera musical con sus estudios universitarios.