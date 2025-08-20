Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas

Judit Molina Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:45 Comenta Compartir

Los hermanos David y José Manuel Muñoz, conocidos en toda España como Estopa, no han querido perderse un año más las fiestas de Zarza-Capilla en Badajoz, el pueblo de sus padres. Su presencia en la localidad pacense no ha pasado desapercibida, ya que un vídeo en el que se les ve cantando se ha hecho viral en redes sociales.

En las imágenes, grabadas en la plaza de los Arcos, se puede ver cómo los hermanos bailan y cantan las canciones del grupo Alpha Rock, que animaba la noche. Pero el momentazo llegó cuando la banda comenzó a interpretar 'Hola, mi amor', de El Junco. Entonces, David y José, rodeados de primos y amigos, cogieron un micrófono y se pusieron a cantar la canción junto al resto de vecinos de la localidad que estaban allí, protagonizando así el que ha sido sin duda el momentazo de la noche.

➡️ Jose y David Muñoz entonan el himno ‘Hola, mi amor’ en las fiestas del pueblo de Badajoz donde nacieron sus padres.

📹 Alberto Mayoral. pic.twitter.com/nWjg0eg4Gy — Estopa(cba) 🇦🇷 (@EstopaCba) August 19, 2025

Ya en 2023 regalaron otro momentazo en las fiestas de Zarza-Capilla

Aunque nacieron en Cornellá de Llobregat, los hermanos Muñoz siempre han mostrado con orgullo sus raíces extremeñas. Sus padres son naturales de Zarza-Capilla, un municipio que los cantantes consideran su «segunda patria» y al que regresan cada verano para disfrutar de unos días de descanso.

No es la primera vez que Estopa regala un momento así en Zarza-Capilla. Ya en el verano de 2023, los hermanos Muñoz también fueron protagonistas cuando la banda cordobesa Versión 2.0 decidió invitarles de forma espontánea a interpretar en directo 'Cacho a cacho', uno de los grandes éxitos del dúo catalán. La improvisada actuación desató la ovación de los vecinos que estaban allí.