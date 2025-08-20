HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen @EstopaCba

Extremadura

Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas

En Zarza-Capilla, los hermanos Muñoz cantaron 'Hola, mi amor' junto a familiares y amigos

Judit Molina

Judit Molina

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:45

Los hermanos David y José Manuel Muñoz, conocidos en toda España como Estopa, no han querido perderse un año más las fiestas de Zarza-Capilla en Badajoz, el pueblo de sus padres. Su presencia en la localidad pacense no ha pasado desapercibida, ya que un vídeo en el que se les ve cantando se ha hecho viral en redes sociales.

En las imágenes, grabadas en la plaza de los Arcos, se puede ver cómo los hermanos bailan y cantan las canciones del grupo Alpha Rock, que animaba la noche. Pero el momentazo llegó cuando la banda comenzó a interpretar 'Hola, mi amor', de El Junco. Entonces, David y José, rodeados de primos y amigos, cogieron un micrófono y se pusieron a cantar la canción junto al resto de vecinos de la localidad que estaban allí, protagonizando así el que ha sido sin duda el momentazo de la noche.

Ya en 2023 regalaron otro momentazo en las fiestas de Zarza-Capilla

Aunque nacieron en Cornellá de Llobregat, los hermanos Muñoz siempre han mostrado con orgullo sus raíces extremeñas. Sus padres son naturales de Zarza-Capilla, un municipio que los cantantes consideran su «segunda patria» y al que regresan cada verano para disfrutar de unos días de descanso.

No es la primera vez que Estopa regala un momento así en Zarza-Capilla. Ya en el verano de 2023, los hermanos Muñoz también fueron protagonistas cuando la banda cordobesa Versión 2.0 decidió invitarles de forma espontánea a interpretar en directo 'Cacho a cacho', uno de los grandes éxitos del dúo catalán. La improvisada actuación desató la ovación de los vecinos que estaban allí.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  2. 2 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  3. 3 El parque de San Fernando de Badajoz amanece de nuevo con pintadas
  4. 4 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  5. 5 Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes
  6. 6 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  7. 7 Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego
  8. 8 Extremadura enfrenta su «día clave» para acabar con el incendio de Jarilla
  9. 9 La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo: «Son siete familias que siempre compran la misma terminación»
  10. 10 La Federación de Caza rechaza que se criminalice al sector por culpa del «malnacido» que provocó el incendio de Aliseda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas

Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas