Zarza de Granadilla deberá devolver 1,2 millones por la obra del Anillo
La Audiencia Nacional considera que incumplió las condiciones para acceder a una subvención del Consejo Superior de Deportes
Lunes, 22 abril 2019, 21:21

El Ayuntamiento de Zarza de Granadilla deberá devolver al Gobierno 1,2 millones de euros por una subvención recibida para obras y equipamiento del centro internacional de innovación deportiva El Anillo, que funciona desde finales de 2009 junto al embalse de Gabriel y Galán, al norte de Plasencia.

La Audiencia Nacional ha dado la razón al Consejo Superior de Deportes (CSD), que reclamó la devolución de una subvención de un millón de euros concedida en 2010 dentro de una convocatoria de ayudas a corporaciones locales para infraestructuras deportivas y equipamiento con motivo de la celebración de competiciones de carácter internacional. A esa cifra hay que sumar los intereses, lo que supone 1,2 millones. La sentencia, de finales de marzo, puede ser recurrida ante el Supremo.

El CSD otorgó y pagó la citada ayuda al Ayuntamiento de Zarza de Granadilla para el proyecto 'Acondicionamiento centro internacional de innovación deportiva en el medio natural El Anillo y equipamiento auxiliar y de servicios' con motivo de la celebración del Campeonato del Mundo de triatlón cross que tuvo lugar a finales de abril de 2011.

A finales de 2014 este órgano del Gobierno reclamó la devolución del dinero al estimar que se habían incumplido varios artículos de la Ley General de Subvenciones. El Consistorio cacereño recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y finalmente la competencia recayó en la Audiencia Nacional, que ha aceptado los argumentos del CSD.

Titularidad autonómica

El procedimiento de control financiero de la ayuda, que se puso en marcha en 2013, recogió que el Ayuntamiento de Zarza de Granadilla no reunía los requisitos exigidos para ser beneficiario de la convocatoria, ya que las instalaciones del Anillo pertenecen a la Junta de Extremadura y además se ubican en un término municipal distinto, en Guijo de Granadilla.

Este informe reseñó que el Ayuntamiento de Zarza de Granadilla suscribió en julio de 2010 un protocolo de colaboración con la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura del que se desprende que la instalación se cedió de forma temporal con el objetivo de cumplir de manera formal y aparente los requisitos para optar a la subvención.

El órgano que otorgó la ayuda desconocía que existiera un documento en el que la cesión estuviera condicionada a la concesión de la subvención y que dicha concesión finalizara el 1 de abril de 2011, antes de que comenzase el Campeonato del Mundo de triatlón cross.

La sentencia de la Audiencia Nacional recoge que el Ayuntamiento de Zarza de Granadilla «en ningún caso manifestó no ser titular de las instalaciones que, teóricamente, iban a ser mejoradas con el importe de la subvención».

El Consistorio y la Junta acordaron la cesión del centro para optar a la subvención estatal

A esto añade que la convocatoria estaba prevista solo para entidades locales, por lo que considera que «cabe claramente deducir que con esta conducta se subvirtió la finalidad de la subvención». En concreto, recoge que en este caso ha sido beneficiaria la comunidad autónoma como titular de la instalación.

El fallo señala que el Consistorio cacereño alegó que el CSD debió conocer que el centro no era titularidad de un pequeño municipio, ya que se trata de una instalación emblemática claramente desarrollada por la Junta de Extremadura. «Este argumento no es suficiente para entender que la Administración concedente debiera haber conocido aquello de lo que no se le había informado expresamente por la solicitante de la subvención», rebate la Audiencia Nacional.

Respecto al protocolo de colaboración con la Junta, que expiró el 1 de abril de 2011, señala que en el momento de celebración del campeonato el Ayuntamiento había perdido toda clase de control sobre el centro. «Desde luego, lo que se había conseguido era subvertir la finalidad de la subvención al haber invertido el importe concedido en beneficio de un inmueble titularidad de la comunidad autónoma», afirma.

A esto se suma que casi 273.000 euros de la ayuda se destinaron a obras que no tenían que ver con el campeonato de triatlón cross. La Audiencia Nacional no llega a pronunciarse porque el incumplimiento afecta al total de la subvención.