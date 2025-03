Vox se desmarca en el 25-N de las declaraciones institucionales

Vox ha decidido no sumarse a las declaraciones institucionales aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta y los Ayuntamientos de Badajoz y Cáceres ... con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El pasado martes ya anunció que tampoco lo haría con la de la Asamblea.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, explicó este jueves que no se adhirió al texto leído el martes tras el Consejo de Gobierno de la Junta porque la misma asume «postulados sectarios del feminismo».

«No nos adherimos porque no respeta la igualdad de trato a todas las víctimas de la violencia en el ámbito doméstico y asume los postulados sectarios del feminismo», destacó .

El consejero de Vox mostró la condena de su formación a la «violencia contra la mujer» y subrayó que a Vox le habría gustado tener la «oportunidad de llegar a una «declaración conjunta con el PP sin comprar la ideología feminista de género».

«Pero no se nos ha dado la oportunidad y el Partido Popular ha preferido no contar con nosotros en esto. No obstante, respetamos al socio de Gobierno y ejercemos nuestra libertad de desmarcarnos», aseveró.

En Badajoz, solo los concejales socialistas y populares se han puesto de acuerdo en el pleno. El alcalde quiso que todos los partidos respaldasen el documento de la federación de ayuntamientos. Pero no ha sido posible porque el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, se mostró en contra de los «chiringuitos» creados en torno a esta lacra social. «Nunca hemos negado la violencia contra la mujer y que se puede luchar de otra manera, pero el método que se ha usado hasta ahora no ha servido. El sistema no funciona y hay que cambiarlo. Por muchas declaraciones y propaganda que hagan, (la violencia de género) no ha cambiado».

Por otra parte, Vox registró este jueves en el Ayuntamiento de Cáceres un texto propio para la declaración del 25 -N, al no estar de acuerdo en algunos postulados que recoge el manifiesto apoyado por los otros tres grupos políticos (PP, PSOE y Unidas Podemos).