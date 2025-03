PSOE y PP se ponen de acuerdo en Badajoz para condenar la violencia de género

No es lo habitual, pero este jueves ha ocurrido. Los concejales socialistas y populares del Ayuntamiento de Badajoz se han puesto de acuerdo. Ha sido ... a raíz de la declaración que ha distribuido al Federación Española de Municipios con motivo del Dia Internacional para la erradicación de la Violencia de Género, que se celebra el próximo sábado 25 de noviembre.

La propuesta buscaba «reiterar la tolerancia es cero ante cualquier acción violenta contra las mujeres, independientemente de su intensidad», entre otras cosas como asumir el compromiso de evaluar la eficacia de las medidas puestas en marcha.

El alcalde ha querido que todos los partidos respalden el documento de la federación de ayuntamientos. Pero no ha sido posible porque el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, se ha mostrado en contra de los «chiringuitos» creados en torno a esta lacra social. «Nunca hemos negado la violencia contra la mujer y que se puede luchar de otra manera, pero el método que se ha usado hasta ahora no ha servido. El sistema no funciona y hay que cambiarlo. Por muchas declaraciones y propaganda que hagan, (la violencia de género) no ha cambiado. Y además está el aumento de inmigración masiva, de gente con una mentalidad distinta a la nuestra y que no respeta a las mujeres», ha afirmado Amarilla este jueves por la mañana.

Este es uno de los asuntos que se han tratado en el pleno municipal, en el que los partidos han vuelto a reeditar la política de bloques PP-Vox, por un lado, y PSOE, por otro, con motivo de la posible amnistía. El PP presentó la iniciativa «en defensa de la Constitución Española y la Igualdad de los españoles y el respeto al Estado de Derecho y Democracia» y, Vox, por otro, buscó el apoyo de los otros partidos para «rechazar la amnistía a los responsables del golpe de Estado de 2017». Cada portavoz repitió el argumentario de su partido para estos asuntos nacionales. Hasta Marcelo Amarilla, Vox, se refirió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como «mentiroso compulsivo y felón».

El popular Antonio Cavacasillas lanzó varias preguntas a sus compañeros: «Felipe González es facha? ¿Alfonso Guerra es facha? ¿Fernando Saavedra es facha? ¿Ignacio Gragera es facha? ¿Antonio Cavacasillas es facha?», preguntó el propio Cavacasillas. El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, replicó en una de sus intervenciones que no le considera facha. Aunque poco antes había dicho que no todos los fachas están ya en el PP, dado que algunos se han ido ahora a VOX. «España se rompe cuando ustedes llevan 15 días calentando a la población y generando odio», criticó el concejal del PSOE.

Ricardo Cabezas se ha quejado de que las redes sociales de Vox le llamen «terrorista» y de que tenga a los ediles de Vox sentados a su espalda. «Sintiendo el aliento de estos ediles en el cogote» y ha pedido que a partir de ahora los concejales se sienten en función de izquierda y derecha, en lugar de gobierno y oposición. Para, así, poder dirigirse a los ediles de Vox directamente a la cara.

Más allá de los asuntos nacionales y de trato entre ediles, el pleno aprobó otros puntos de ciudad. Han otorgado una ayuda de 40.000 euros al Arzobispado para adecuar una sala dentro de la Catedral destinada a convertirse en la sede de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y han decidido abonar 350.000 euros la partida asignada a la rehabilitación del antiguo Colegio San Pedro de Alcántara por la aparición de restos arqueológicos. Además, los ediles han aprobado 1,7 millones de euros para paliar el déficit por la gestión del saneamiento y abastecimiento de agua.

El concejal de Hacienda, Javier Gijón, desveló que están revisando las tarifas que pagan los ciudadanos para evitar unos desequilibrios «tan abultados». El edil no ha desvelado más, pero sus palabras apuntan a un posible subida del sistema de aguas.

El PSOE se abstuvo de la votación para un modificado de las cuentas y destinar 350.000 euros para terminar la rehabilitación del antiguo San Pedro de Alcántara, al que ya se han desinado 2,2 millones de euros. El aumento está derivado de la aparición de restos arqueológicos, pero el concejal socialista Pedro Miranda advierte que se pueden incumplir los plazos de ejecución. Pidió el proyecto completo y los dos modificados ya realizados al contrato inicial.

Fue también el edil de Hacienda, Javier Gijón, el que le dio réplica. «El objetivo es que la obra termine y termine de la forma más exitosa posible», dijo el edil. El alcalde, Ignacio Gragera, justificó que «en toda obra surgen problemas, en todas aparecen problemas y en este caso se ha decidido sacar a luz los restos aparecidos. Espero que con estos 350.000 euros podamos terminar la obra».

Museo del Carnaval

Oposición y gobierno municipal debatieron también este jueves sobre el despido de las dos trabajadoras del Museo del Carnaval que abocan al cierre de esta dotación. El motivo es que la Junta no ha abonado la subvención que venía otorgando desde 2018. El concejal socialista Alejandro Mendoza ha lamentado que el Ayuntamiento tenga vinculados los contratos de los trabajadores a la subvención en lugar de mantener una gestión del espacio de forma independiente. Por ello los socialistas se han abstenido de la votación.

El concejal de Hacienda, Javier Gijón, culpan al Ejecutivo de Vara de haber «metido en un cajón» el aviso de la intervención realizado en marzo de que la subvención de 35.000 euros que se daba al Ayuntamiento no podía realizarse de la manera en que se venía haciendo. No ha sido hasta septiembre cuando la dirección de la Consejería de Cultura ha informado al Ayuntamiento de que no la abonarían. Además, ha lamentado que «cuando los errores son del PSOE se pone una cortina y cuando los errores son del PP se machaca. No pasa nada por admitir los errores, pero no puede ser poner como culpable el Ayuntamiento». Y ha mostrado su pesar porque las dos trabajadoras vayan a ser despedidas el próximo día 30. Es la primera vez que el Gobierno local ha hablado de este asunto, dado que ha preferido guardar silencio en todos estos días.

El portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, dijo que el hecho de que la subvención no llegue en este 2023 «es consecuencia de las peleas entre administraciones de años anteriores», aunque el dinero ha llegado en los tres últimos años y ha sido hasta este septiembre cuando se ha efectuado el cambio de Gobierno con el PP y Vox dirigiendo la administración, cando se ha informado que no se abonará la subvención.