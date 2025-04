El viento, la lluvia y la caída de la demanda motivan el parón de Almaraz

La central nuclear de Almaraz se cierra..., por unos días. También lo ha hecho la valenciana de Cofrentes. El motivo es exclusivamente económico, no para ... recargar o por problemas en su funcionamiento. A las empresas dueñas de la instalación no les cuadran las cuentas en este momento. La causa es doble: hay una gran producción de energía procedente de fuentes renovables (que es más barata) debido a las lluvias y el viento de los últimos días, y además hay menos demanda de consumo por estas fechas.

No hay nada nuevo bajo el sol en el parón provisional decretado por los propietarios (Iberdrola, Endesa y Naturgy) de los dos reactores de Almaraz. Ya lo hicieron hace justo un año durante diez días, pero solo con un reactor en lugar de los dos.

Para calcular la factura eléctrica, en España hay un sistema que maneja distintas fuentes de generación. Desde la renovable (fotovoltaica, eólica e hidráulica fundamentalmente), a la nuclear y también a la que produce energía a través de la combustión de gas.

Europa exige que en el mercado de la electricidad haya competencia a la hora de fijar los precios para el consumidor. Hay un operador, el árbitro, que es el que regula el precio de la luz, y se llama operador del mercado ibérico de la electricidad, el OMIE.

Cada día toma en cuenta las ofertas de los productores, que indican a cuánto quieren cobrar casa megavatio/hora que generen. En el otro lado de la balanza está la demanda de electricidad existente en el mercado.

Cada productor ofrece sus precios. Desde la más baja a la más alta, se recepcionan todas ellas, y luego se casan con la demanda, explica Javier Alberto Muñoz, director de comunicación de APPA, la Asociación de Empresas de Energías Renovables.

La demanda se empieza a cubrir siempre con los precios más bajos (que son los de la renovable), y si no hay suficiente, es necesario recurrir a los productores que ofertan más caro, que suelen ser los de la nuclear y el gas. El precio de la electricidad de cada día es siempre el que ofrece el último productor que entra en el mercado, y por lo tanto el más elevado.

Explica Muñoz que la hidráulica es la que tiene unos costes variables más bajos si es una central hidráulica que ya lleva muchos años funcionando y hay agua suficiente. Y los embalses con centrales hidráulicas están a tope en los últimos tiempos y generan mucha energía barata.

Lo mismo está sucediendo con la eólica, con los molinillos en pleno funcionamiento. El martes pasado, el 31,8% de la producción eléctrica en España fue generada por la eólica; el 19,1% por la fotovoltaica; el 16,8% por la hidráulica y el 13,5% por la nuclear.

En los últimos 15 años el coste de producción de energía a través de la fotovoltaica ha caído un 83%, mientras que en el caso de la eólica se ha reducido un 63%.

«Los costes de la fotovoltaica han caído un 83%, y un 63% los de la energía eólica» Javier Alberto Muñoz Director de comunicación de la asociación de empresas renovables

«La nuclear es muy competitiva pero sufre una fiscalidad elevada» Ignacio Araluce Presidente de Foro Nuclear

En ese contexto se puede entender que ayer entre las 11 y las 19 horas el coste de la electricidad fuese cero o cercano a cero. Incluso negativo, entre las 16 y las 17 horas. Eso quiere decir que tendrían los productores nucleares incluso que pagar y no recibir dinero por inyectar un megavatio eléctrico en la red. Eso explica la parada momentánea de reactores.

Los precios cero o negativos son más frecuentes de lo que se puede pensar. El año pasado un 9% de las horas tuvo ese coste. No quiere decir que los consumidores no tengamos que pagar (hay que abonar peajes e impuestos) sino que no cuesta nada producirla.

«Hay mucha renovable que entra estos días en el sistema y también hay menos demanda por parte de la industria y de familias, que salen de vacaciones», reconoce Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear. Es la entidad que representa los intereses de la industria nuclear. Pero Araluce incide como cuestión «clave» el coste fiscal.

«Las nucleares son muy competitivas pero sufren impuestos altísimos. Producir un megavatio les cuesta 28 euros en impuestos. Para ser rentable por tanto tienen que venderlo a 29 al menos», dice.