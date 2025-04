El 11% de los viajes del Alvia entre Madrid y Extremadura han registrado retrasos

29 retrasos de más de quince minutos en un total 256 viajes. Es el balance de Renfe respecto a la puntualidad de los trenes Alvia, ... que conectan Extremadura con Madrid desde el pasado 19 de julio. En estos últimos cuatro meses, por tanto, la compañía cifra en un 88,6% la puntualidad en los viajes y además, indica que los viajeros casi se han triplicado en los tres últimos años debido a las mejoras del servicio y los bonos gratuitos del Gobierno.

El compromiso de puntualidad de la compañía supone la devolución del 50% del coste del billete en caso de una demora superior a los 15 minutos, y del 100% si el retraso excede la media hora. Esto en el caso del Alvia, ya que para otro tipo de trenes, como el Intercity, el Media Distancia o Regionales, las devoluciones no son las mismas. Para solicitar la indemnización tienen que transcurrir 24 horas desde la llegada del tren y el plazo establecido para pedirla es de un máximo de tres meses desde la fecha del viaje.

«La puesta en servicio de la nueva línea en Extremadura ha reducido notablemente los tiempos de viaje con Madrid en trenes de Larga Distancia, pero también ha permitido mejorar el servicio de Media Distancia convencional en la comunidad», asegura Renfe. Unido a la bonificación de los billetes, se traduce en el incremento de viajeros del tren, analiza la compañía.

Se han emitido 17.500 abonos gratuitos para viajar en trenes de Media Distancia durante los dos primeros meses de funcionamiento de la medida aprobada por el Gobierno y se han realizado casi 253.000 viajes. Respecto a los viajeros, la compañía ferroviaria señala que el incremento prácticamente multiplica por tres la cifra: de los 63.000 usuarios que había en octubre de 2019 a cerca de 150.000 que se han contabilizado en octubre de este año.

Precisamente, la Asamblea de Extremadura acogió ayer un nuevo debate sobre las conexiones ferroviarias en la región. Los problemas en el tren protagonizaron la sesión de control al gobierno y el presidente de la Junta anunció que la región contará el próximo año con nuevos trenes.

Y es que el tren ha sufrido averías técnicas o problemas de señalización, pero también otro tipo de incidentes, como el caso del maquinista que no se presentó y el que Renfe puso de reserva no estaba habilitado para conducir la máquina por esta línea. El caso ocurrió a inicios de noviembre y al no poder tomar los mandos del Alvia, los viajeros tuvieron que cambiar a un tren 599 de Media Distancia para que el maquinista pudiera prestar servicio, lo que provocó además de un retraso, un desfase de plazas. Esta incidencia, unida a otras dos semanas con retrasos, provocó el cese de los responsables de Servicio Público (Media Distancia) y Servicios Comerciales (Alvia e Intercity) de la línea Madrid-Extremadura.

Los primeros días del Alvia

El estreno del Alvia estuvo lleno de contratiempos. Un error mandó al tren por la vía antigua de Badajoz a Mérida en el día de su estreno en vez de por la plataforma mejorada y en las jornadas posteriores, hubo fallos de señalización y técnicos. Y un cese, el del gerente de Producción de Servicios Comerciales de la línea Madrid-Extremadura.

Cuatro incidencias en los cuatro primeros días de funcionamiento colmaron la paciencia de muchos. La consejeria de Movilidad, Leire Iglesias, calificó los retrasos como «injustificables» y la situación, «absolutamente indecente e inaceptable», tanto para los extremeños como para la Junta, que exigió soluciones, explicaciones y responsabilidades. «Si la línea no estaba lista, no debería haberse abierto», añadió. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, también lo tachó de «vergüenza y desvergüenza». «Esto es un tema de la suficiente envergadura para que o se resuelva, o el responsable se tiene que marchar», aseguró el responsable.

El Ministerio convocó un gabinete de crisis para abordar la situación. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pidió disculpas y se reunió con los presidentes de Renfe y Adif, Isaías Taboas y María Luisa Domínguez, que se desplazaron posteriormente hasta la región para dar explicaciones. Se bajó el precio del billete y se amplió el tiempo de viaje. La Junta dio por superadas las incidencias del tren Alvia a mediados de agosto y a inicios de septiembre, la situación llegó al Congreso de los Diputados. «No hemos estado a la altura», reconoció Raquel Sánchez.