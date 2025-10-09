HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 9 de octubre, en Extremadura?
László Krasznahorkai junto al guarda forestal de la Junta Antonio Gutiérrez. Fundación Ortega Muñoz

El viaje a Extremadura que «transformó» al Nobel de Literatura László Krasznahorkai

El húngaro escribió 'El último lobo' tras visitar la región durante 12 días, invitado por la Fundación Ortega Muñoz

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:30

Comenta

La Academia Sueca ha otorgado el premio Nobel de Literatura 2025 a László Krasznahorkai (Gyula, 1954). El escritor húngaro, eterno candidato al ... galardón, ha visitado varias veces Extremadura y uno de esos periplos le sirvió como hilo conductor de una de sus novelas.

