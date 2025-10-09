El viaje a Extremadura que «transformó» al Nobel de Literatura László Krasznahorkai

La Academia Sueca ha otorgado el premio Nobel de Literatura 2025 a László Krasznahorkai (Gyula, 1954). El escritor húngaro, eterno candidato al ... galardón, ha visitado varias veces Extremadura y uno de esos periplos le sirvió como hilo conductor de una de sus novelas.

En 2008, la Fundación Ortega Muñoz le invitó a pasar unos días tierras extremeñas, de la mano del entonces director del Meiac, Antonio Franco, con motivo de un proyecto que tenía como base atraer a destacadas figuras de la cultura a estas tierras, para darles a conocer sus vastos paisajes y gentes. El célebre escritor aceptó sorprendido y de buen grado la invitación, sin ocultar que «ni siquiera sabía qué era Extremadura». El fue el primer participante en esta iniciativa que se materializó en la colección 'Territorios escritos', dirigida por Mercedes Monmany, y que sumaría dos títulos más.

Krasznahorkai escribió el relato que utiliza como hilo conductor una anécdota de caza rural: la muerte del último lobo extremeño. Junto al agente forestal de la Junta Antonio Gutiérrez, y ayudado de una intérprete, el viaje cristalizó en un libro de 96 páginas que fue editado en húngaro y español en 2009, a través de la Fundación Ortega Muñoz, y traducido por Adan Kovacsics.

El Nobel estuvo en Extremadura 12 días, entre febrero y marzo de 2008. Entregó su texto en septiembre. «Como no conocía Extremadura, le enviamos libros, catálogos, publicaciones y toda la información que nos pareció interesante, sin condicionarle mucho», explica Granada Plaza, miembro de la Fundación Ortega Muñoz, y encargada de la logística de aquella ruta que comenzó sin un plan establecido. «No queríamos que fuera una visita turística, sino que viniera en blanco, y que libremente expresara en un texto su vivencia. Lo hizo rápido, con un relato fantaseado». La narración no se ajusta a la literalidad de su estancia en la región; está creada con su «particular escritura, y su especial forma de novelar». Granada Plaza define la novela como un libro «muy interesante que te atrapa rápidamente». No tiene puntos y está escrito en primera persona. «Llega uno hasta el final sin darse cuenta».

Fue precisamente la Sierra de San Pedro, la tierra que vio nacer al pintor Godofredo Ortega y Muñoz, una de las zonas que atrajeron especialmente al nuevo Nobel de Literatura, tras leer una noticia sobre la muerte del último lobo, mal fechada en 1983. Aquella historia «fue como un imán para él».

László Krasznahorkai con Antonio Franco, director del Meiac ya fallecido, en octubre de 2009 Fundación Ortega Muñoz

El viaje no se ciñó al extremo oeste de la región. Se movió mucho y visitó varios municipios de ambas provincias. «Se alojó en Cáceres, y desde ahí fue visitando otros puntos: Alburquerque, Herreruela, Trujillo... También quiso a Navalmoral de la Mata y Talayuela, interesado por la presencia de los temporeros de los cultivos de tabaco».

Impresionado por el patrimonio

Plaza recuerda que el escritor quedó impresionado por el patrimonio de Extremadura, una de la riqueza de la que ya tenía referencias, pero sobre todo quedó «impregnado e impresionado por la naturaleza», y así lo describió. Krasznahorkai habló de un «antes y un después de conocer Extremadura». A su juicio, aseguró a quienes hablaron con él que la falta de buenas comunicaciones habían sido una ventaja para esta tierra. «Le gustaba viajar por las carreteras secundarias. Al chófer le decía que no fuera por la autovía. En los pueblos pequeños era donde más disfrutaba. Era muy cariñoso, pero taciturno en palabras».

El libro se presentó en octubre del 2009 en el Meiac, en Badajoz. Al almuerzo asistió la prensa y algunos escritores como Antonio Sáez, posteriormente se presentaría en Madrid.

Ampliar Con un grupo de escritores y responsables de la Fundación Ortega Muñoz, en Badajoz, en octubre de 2009. Fundación Ortega Muñoz

El agente forestal que le acompañó en el viaje, y destinado entonces en la zona de Alburquerque, sigue hoy en activo. «Él recogió los restos de la última loba muerta en Extremadura, allá por 1989», detalla Plaza. El animal había escapado en 1983 junto a un macho tras ser abatida la última manada abatida en la Sierra de San Pedro, en el año 1983. Dos ejemplares que seguirían vagando por tierras rayanas durante la década de los ochenta.

Ampliar Otro momento del viaje a Extremadura de László Krasznahorkai. Cedida por la Fundación Ortega Muñoz

Granada Plaza ofrece su particular análisis del 'El último lobo'. «Cada lector puede sacar una conclusión distinta, por esa forma tan particular de narrar una realidad paralela» del escritor húngaro. «El relato te puede llevar a extraer impresiones sobre la «protección de la naturaleza, sobre el territorio, la riqueza de una región, las consecuencias positivas o negativas del aislamiento» geográfico. Al final, sostiene, se palma la «transformación que puede producir en un ser humano la visita a una tierra». A él le produce una transformación su viaje a Extremadura.

Amplia producción literaria

En Hungría, el libro del «polifacético heredero de Kafka», que antes de llegar a Extremadura recorrió Asia y América, fue publicado en una edición bilingüe húngaro-española.

Krasznahorkai sucede a la escritora surcoreana Han Kang y se embolsará los diez millones de coronas suecas (unos 980.000 euros) del más alto galardón literario.

'Tango satánico' (1985) es su primera novela y una de sus obras más conocida, a la que sucederían otros títulos como 'Melancolía de la resistencia' (1989) y 'Al Norte la montaña, al Sur el Lago, al Oeste el camino, al Este el río' (2003). Sus profundas obras se han traducido a más de 40 idiomas, siendo 'Melancolía de la resistencia' (2001) la primera disponible en español.