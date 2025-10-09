Un premio Nobel paseó por Extremadura

Manuel Pecellín Lancharro Jueves, 9 de octubre 2025, 19:32 Comenta Compartir

Por esta vez, el premio Nobel de Literatura no nos es del todo desconocido. Candidato en múltiples ocasiones al máximo galardón de las Letras, con el nombre casi imposible del húngaro Laszló Krasznahorkai (Gyula, 1954) nos hemos encontrado a menudo los lectores hispanos, la mayoría de cuyas obras están traducidas a nuestra lengua. Antes que los suecos lo galardonasen, en España se le había concedido (2024) el Premio Formentor, uno de los más antiguos de la Península ibérica, suculentamente dotado.

Con tal motivo, junto a la publicación en Acantilado de su novela El barón Wenckheim vuelve a casa, se le hicieron numerosas entrevistas, por ejemplo la de Nuria Azancot en «El Cultural» de El Español (26-IX-2024), que no ha perdido en absoluto actualidad. Apetece recordar ahora que este «maestro del apocalipsis», según lo calificase Susan Sontag, tan crítico con el régimen comunista que se impuso en su tierra como contra el comandado hoy en Hungría por su primer ministro, el ultraconservador Viktor Orbán, visitó hace tres lustros Extremadura.

La Fundación Ortega Muñoz, con sede en el MEIAC de Badajoz, tuvo el acierto de invitarlo a que visitase nuestra Comunidad. Sólo una condición se le impuso: que relatase en un texto su estancia entre nosotros. Así lo haría el magiar, dando origen a la magnífica serie «Territorios escritos», publicada por dicha entidad, con la novela corta El último lobo, que trata casi exclusivamente de Extremadura. En efecto, el ya Premio Nobel, según han declarado sus anfitriones, «no nos puso más que un requisito, quería conocer el lugar donde había muerto el último lobo de la península» (que luego resultó ser loba… y, por un conservadurismo a ultranza, sigue asustando a nuestros pastores). La Sierra de San Pedro le resultó especialmente atractiva. Krasznahorkai resaltaría en su texto sus impresiones ante el impacto estético de la dehesa y la dignidad humana de quienes la cuidan. La relectura de esta obra tal vez sea el mejor homenaje que podemos hacerle.

