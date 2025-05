«Una vez al mes todos los obreros de la finca comíamos juntos en la mesa con Carmen Sevilla»

Alrededor de una docena de trabajadores, en su mayoría vecinos de Herrera del Duque, estuvieron empleados en la finca extremeña de los valles de Consolación, ... donde Carmen Sevilla y Vicente Patuel vivieron algunos de los momentos más felices de su matrimonio, truncado en el año 2000 con la repentina muerte del empresario.

Uno de aquellos empleados es Germán Orellana, natural de la capital de La Siberia, quien se ganó el cariño de la pareja y permaneció 12 años con ellos, primero como albañil, a cargo de la construcción de la vivienda y las naves que se levantaron en la finca y después como encargado de la misma. «Empecé cuando hicieron la casa, durante unos dos años, nos caímos muy bien y tanto él como ella me insistieron en que me quedara», relata a este diario este jubilado de 68 años.

Ampliar En la finca con la artista. HOY

Su relación con el matrimonio se estrechó tanto que se convirtió en uno más en la familia. «Yo todos los días comía con ellos», cuenta Germán, que destaca, sobre todo, el buen trato de la artista y del empresario hacia la plantilla de jornaleros, dedicada a las tareas del campo, el pastoreo de ovejas y vacas y la siembra de cereal. «Eran personas muy buenas, gente como esa no la he conocido yo con los obreros. Todos los meses nos invitaban una vez a comer con ellos en el salón de la casa, compartiendo la misma mesa».

A Carmen Sevilla la recuerda como una mujer sencilla y natural: «No parecía que hubiera sido artista, no se daba importancia ninguna», afirma.

Con su esposa, Lole Barba, ha rememorado estos días algunas anécdotas y momentos que les emocionan de esa época, como cuando el famoso matrimonio les avisaba de que comían en su casa: «Tenemos muy buenos recuerdos porque han sido unos años como en familia. Hemos estado recordando que cuando hacíamos matanza teníamos un jamón en la cocina, y uno de los días que vinieron a comer -porque les gustaba la buena mesa- Vicente me dijo: '¡Saca ese jamón!'. ¡Yo no sé los platos de jamón que corté ese día... y Carmen Sevilla diciendo que como ese jamón no lo habían comido nunca!», revela.

Ampliar Germán Orellana, encargado durante 12 años de la finca de Carmen Sevilla, y su mujer, Lole Barba. HOY

Cuando la artista empezó a presentar Telecupón su semana transcurría en Madrid y el fin de semana viajaba hasta la localidad pacense para pasarlo junto a su marido. «Todos los lunes antes de irse la llevaba a la iglesia, allí se quedaba un rato rezando y yo la esperaba fuera. Después pasábamos por la Marisquería a comer, antes de que el chófer la trasladara a Madrid».

La luz de Carmen Sevilla se apagaba este martes en un hospital madrileño tras más de una década aquejada de Alzheimer, una cruel enfermedad que le borró los recuerdos, esos que guardan con afecto en su memoria la familia Orellana Barba y muchos vecinos de Herrera del Duque.