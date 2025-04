Las ventas de vehículos de ocasión crecen en 2023 pese al frenazo del segundo semestre

El mercado de coches de segunda mano es una opción que gana peso entre los compradores extremeños. En lo que va de año, las ventas ... de vehículos de ocasión rozan las 41.200 unidades en la región, una cifra un 1,2% superior a la que se registró en los primeros once meses de 2022, según los datos que maneja Faconauto, la federación de asociaciones de concesionarios de automoción.

Las causas para este incremento hay que buscarlas, según los responsables del sector en Extremadura, en el precio y en la disponibilidad. Las cadenas de suministro, trastocadas con la pandemia, se han ido normalizado a lo largo del año y algunos clientes todavía han tenido que esperar varios meses para recibir sus vehículos. A lo que se suma el importante incremento en los precios de los vehículos nuevos: hasta del 35% en algunos casos.

Esto ha provocado que muchos compradores opten por la segunda mano si necesitan un coche con cierta urgencia. «El mercado de ocasión cada vez va cogiendo más peso en casi todos los concesionarios; en el último salón del automóvil representó casi el 40% de las ventas, hace dos años fue el 30%», afirma Francisco Pantín, presidente de Aspremetal, sobre la corriente actual del sector.

La cifra 41.199 ventas de vehículos de segunda mano se han registrado en Extremadura entre enero y noviembre de 2023, un 1,2% más que en el mismo periodo del año pasado

Entre un 8% y un 10% cifran en Grupo Rojas –que tiene concesionarios en varios puntos de la región– el incremento de sus ventas de vehículos de ocasión durante el presente año.

El mejor estado de conservación que tienen en la actualidad los vehículos usados y el mantenimiento más económico que necesitan son otras de las fortalezas de la segunda mano. «Por regla general se venden coches con un rango de entre tres y ocho años, que no son eléctricos ni llevan hibridación. Son vehículos más sencillos y tienen una mayor autonomía, que en una región tan extensa como Extremadura son más funcionales para la inmensa mayoría de los usuarios», indica Pantín.

Así, la cifra de ventas de vehículos de ocasión –41.199 exactamente– contrasta con la de nuevas matriculaciones, que se sitúa en 7.946 entre enero y noviembre de este año. Sin embargo, en el sector entienden que los cambios de titularidad que se realizan cuando los concesionarios reciben un vehículo usado y luego lo venden provocan que volumen de operaciones registradas no registre la realidad. «Son datos que están algo inflados», explica Maxi González, director de Comunicación del Grupo Maven e Hijos.

Los concesionarios, por otra parte, están detectando un regreso de los compradores al mercado de nuevos. El principal motivo es que desde mediados de año se han empezado a normalizar los plazos de entrega.

Encarecimiento del 25%

Por otro lado, el repunte del mercado de ocasión hizo que subiera el precio de los vehículos de segunda mano. «Ya no existen turismos de 5.000 o 6.000 euros; esos ahora cuestan 10.000 euros», ejemplifica González.

Ese encarecimiento del mercado de ocasión redujo considerablemente la diferencia de precio entre los vehículos nuevos y los usados y ha hecho que los compradores vuelvan a decantarse por los nuevos, una vez que ya no tienen que afrontar largas esperas. «La segunda mano se ha encarecido sobre el 25%», manifiesta Antonio Rojas, gerente del Grupo Rojas, que explica que mientras que los vehículos de ocasión subieron de precio por la falta de oferta, los nuevos los hicieron por la mejora del equipamiento y la tecnología. «Ya se ha estabilizado el precio de la segunda mano, no creo que bajen mucho, pero desde luego no van a subir más», pronostica Rojas.

Además, la oferta seguirá siendo alta por la gran cantidad que de vehículos de segunda mano que llegan a los concesionarios. «Antes, de cada dos clientes que venía a comprar un coche nuevo, uno entregaba otro usado; ahora de cada dos, uno y medio entregan coche a cambio», aportan desde Maven e Hijos.

El stock, por tanto, sigue creciendo, lo que conlleva el ajuste de precios que se está produciendo. Con esos datos, el gerente del Grupo Rojas se atreve a avanzar que las ventas se mantendrán al alza en 2024. «El año que viene será bueno para el vehículo de ocasión», considera.