Un juicio con muchas teles y allegados que claman justicia

A las siete y media de la mañana en Badajoz la puerta de los juzgados de la avenida de Colón está doblemente cerrada con una ... reja. No hay actividad aún, menos un lunes. Pero hoy cuatro agentes de la Guardia Civil merodeaban por la zona. Funcionarios camino del trabajo y estudiantes en dirección a su instituto era lo único que rompía el tranquilo paisaje urbano con el que ha arrancado la semana. En mitad de ese sosiego, justo al dar las ocho, una furgoneta de la Policía Nacional se ha detenido en las traseras del edificio judicial y de ella se ha bajado Eugenio Delgado esposado con las manos por delante. El juicio más mediático de la historia reciente en Extremadura iba a dar comienzo en pocos minutos.

Delgado, acusado de haber violado y asesinado en julio de 2016 a Manuela Chavero, su vecina en la localidad de Monesterio, tiene ahora 31 años y ha pasado los últimos cuatro en prisión. A gente de su pueblo que lo volvió a ver hoy por la mañana en la web de HOY no le ha pasado desapercibido que ha perdido peso, como si hubiera hecho gimnasia en prisión. Rapado, ayer vestía en su primer día de juicio camisa clara, vaqueros y mocasines relucientes. En esos apenas siete segundos en que Eugenio pisó la calle para pasar a ser custodiado por la Guardia Civil, un microbús fletado desde Monesterio con familiares y allegados de Manuela Chavero ya estaba a mitad de camino.

Eran las 8.50 de la mañana cuando, en la puerta del juzgado, de ese vehículo se bajaron 16 vecinos de Monesterio, entre ellos la alcaldesa. En el acceso principal ya había más medios de comunicación y tomaron las primeras imágenes para alimentar con directos sus programas de televisión. Una pancarta de cinco metros de largo fue desplegada y, aprovechando la presencia de al menos una docena de medios, fueron explicando a los micrófonos qué relación tenían con la víctima o si conocían al acusado. También han pedido que se haga justicia durante un juicio que estaba a punto de comenzar y que va a durar toda la semana. Quieren prisión permanente revisable mientras la defensa sostendrá que todo fue una muerte accidental.

Tensión y policía

Se preveía tensión, pero la única vez que intervino la Policía Nacional fue para que la gente cruzara por el paso de peatones. Los agentes dejaron no obstante una furgoneta aparcada sobre la acera, un indicio, junto a los trípodes de las televisiones, de que algo relevante ocurría cerca. «¿Qué pasa hoy aquí?», preguntó una joven. Por lo demás, el centro de Badajoz siguió a su ritmo mientras esta esquina pacense salía en los magazines de las cadenas nacionales.

El primer enjambre de periodistas se activó con la llegada de Verónica Guerrero a las nueve de la mañana. Es la abogada de la familia de la víctima. La escuchaba otra letrada, Patricia Catalina, abogada de la asociación Clara Campoamor, también personada en la causa. En cuanto Guerrero acabó de responder, le tocó a Catalina, que también expresó su deseo de que el acusado acabe siendo condenado por asesinato y violación.

Ampliar Verónica Guerrero, abogada de la familia de la víctima esta mañana en Badajoz. J. V. Arnelas

Y a las 9.13 apareció afligida del brazo de un familiar Emilia Chavero, la hermana, que hizo más declaraciones a pie de calle antes de desaparecer por la puerta de los juzgados.

Entonces los medios, que seguían esperando que comenzara el juicio –lo cual no ocurrió hasta las 12– se quedaron solos con el grupo de allegados que vino a dar apoyo moral a la familia. Y empezó otro carrusel de entrevistas al dictado de los directos de cada programa matutino.

Habló la amiga íntima, la persona que vio a Manuela por última vez, su vecino, otra persona cercana a la familia… todos recalcaron el dolor que han pasado habiendo tenido delante todo el tiempo al asesino de Manuela sin saberlo, y revelaban que este incluso les dijo en alguna ocasión que lo sentía mucho sin mirar a los ojos. Entretanto se producían más posados junto a la foto de la víctima con voces pidiendo justicia. Un hombre que llevaba la voz cantante gritaba ¡que Eugenio se pudra en la cárcel!, ¡ojo por ojo, diente por diente! y proclamas similares mientras once personas sostenían la foto de Chavero ante las cámaras.

Y así avanzó la mañana, con periodistas en la acera resumiendo ante el objetivo lo que estaba a punto de empezar a ser juzgado y algunas allegadas siguiendo en directo esos programas de televisión matutinos desde su móvil hasta que los reporteros, para animar sus contenidos, pedían de nuevo que se colocaran tras la pancarta. Entonces estos gritaban por unos segundos ¡Justicia, justicia, justicia! Y los pacenses que en ese momento pasaban por la zona volvían la cabeza.

Pancarta esta mañana en la avenida de Colón. J. V. Arnelas

El padre de Manuela Chavero murió hace poco, en agosto. Los dos hijos llegaron a las once al juzgado y la madre pasó la mañana en una sala del interior acompañada de la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas. A la hermana, de nombre Emilia y persona que en los últimos años ha mantenido vivo el caso en los medios para que no se abandonara la investigación, le preguntaron en la calle si sería capaz de seguir el juicio durante toda esta semana. «Ni lo dudes, estoy deseando, me sobran fuerzas», ha respondido con energía vestida de negro.