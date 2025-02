La defensa de Eugenio Delgado pide la nulidad del caso Chavero porque confesó sin abogado

La noche en la que Eugenio Delgado dijo a la Guardia Civil dónde enterró a Manuela Chavero lo asistía un abogado. En esa interminable madrugada ... confesó que la mujer había sufrido una caída, se golpeó la cabeza y agonizó hasta la muerte sin que él supiera reaccionar. También contó a los agentes de la UCO dónde estaba el cuerpo.

Esa información fue clave para recuperar el cadáver y puso en marcha la maquinaria judicial que este lunes sentará en el banquillo al acusado de darle muerte.

Pero su actual abogado, José Antonio Carrasco, no da por perdido el juicio y en estas horas previas insiste en un argumento que confía en sacar adelante: Eugenio Delgado declaró por primera vez sin asistencia letrada. «Esa madrugada estuvo acompañándolo un familiar licenciado en Derecho, pero que tuviese ese título no significa que pudiera prestarle asistencia jurídica porque no pertenecía al Colegio de Abogados de Badajoz ni a ningún otro colegio de abogados».

Dice que de esta circunstancia supo en abril de este año, pero cuando le comunicaron ese detalle ya se habían planteado y resuelto las cuestiones previas al juicio, esa fase procesal en la que las partes pueden plantear todos aquellos asuntos que consideren relevantes. «Declarar sin asistencia letrada es motivo de nulidad, pero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha respondido que no es momento de plantear esa cuestión, por lo que tendré que esperar al recurso de la apelación si ahora se dicta una sentencia condenatoria».

Entiende Carrasco que si la declaración inicial es nula, todo lo que se deriva de ella se anularía también, por lo que habría que celebrar un juicio distinto. «En esa diligencia el investigado manifestó y detalló gráficamente, entre otras cosas, el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo enterrado de la víctima, por lo que no solo debe anularse el acta de su declaración sino todas las pruebas que directa o indirectamente estén relacionadas, habida cuenta que de no haberse manifestado tales hecho, no constarían en la causa».

Se refiere el abogado defensor al acta de levantamiento de cadáver y a todas las pruebas periciales, públicas o privadas, relacionadas con la recuperación y el estudio de los restos óseos que se derivaron de lo anterior».

«Y tampoco se podría tener en consideración su segunda declaración en sede judicial, porque ahí se le preguntó por cuestiones que no se habrían sabido si no hubiese existido esa primera confesión», añade.

En todo caso, los argumentos de la defensa son más amplios. Y aunque José Antonio Carrasco prefiere esperar al juicio para plantearlos en su totalidad, adelanta que su objetivo es demostrar que la muerte fue accidental y que no hubo agresión sexual. Por tanto, rechaza tanto la agresión sexual como la existencia de una relación consentida, por lo que no es cierto que antes de comenzar el juicio este letrado admitiera esa relación sexual, de lo que informó HOY por error.

Para ello, tratará de echar abajo informes como el realizado por la Sección de Análisis del Comportamiento (SAC) de la Guardia Civil, cuyos especialistas concluyeron que el procesado es un «sádico sexual». «Nosotros aportaremos informes que indican lo contrario».

«Mi objetivo es demostrar que fue un accidente y que no hubo agresión sexual» José Antonio Delgado Abogado de Eugenio Delgado

Igualmente tratará de desacreditar la validez de la confesión espontánea que, según afirman los componentes de la UCO, hizo Eugenio Delgado cuando les dijo que si aparecía semen en el cadáver sería el suyo. «Por qué no consta ese detalle en el acta que se levantó ese día, no tiene sentido que no aparezca un detalle tan importante».

A ello suma que «en un primer momento la fiscal que llevaba el caso anunció que iba a acusar por homicidio porque no había pruebas para acusar de asesinato y agresión sexual, y después, sin que hubiese nuevas pruebas, el fiscal que hizo la calificación acuso por estos dos delitos».

José Antonio Carrasco, con casi 40 años de experiencia y despacho en Llerena (Badajoz), reconoce que para él lo ideal habría sido hacerse cargo de la defensa antes de la primera declaración, pero llegado a este punto anuncia que su deseo es conseguir la mejor sentencia posible. «Él siempre ha defendido que fue un accidente y que sintió una situación de parálisis que no le permitió reaccionar».

«Mi planteamiento es defender a este hombre lo máximo posible. Si hiciésemos el símil con un portero, es como si en lugar de meterte diez goles solo te metieran dos», avanza desde su despacho de Llerena, una localidad que apenas dista 30 kilómetros de Monesterio, el lugar en el que se produjeron los hechos.

A sus 62 años y con casi 40 de experiencia en tribunales, este letrado pacense insiste en que sería conveniente resolver la nulidad de esa primera declaración para evitar la repetición del juicio. «Yo lo plantearé al inicio, pero si se celebra y sólo puedo reproducirlo en el recurso posterior, se corre el riesgo de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura pueda determinar en el futuro que el juicio no es válido y que hay que repetirlo».