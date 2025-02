La abogada de la hermana de Manuela Chavero: «El mayor dolor es no saber dónde está un ser querido»

El juicio del acusado de matar y agredir sexualmente a Manuela Chavero tendrá en Verónica Guerrera una pieza clave. Esta abogada madrileña representa a la ... madre de la fallecida -el padre ha muerto- y también a Emilia, una de las hermanas de Manuela. Los conoció cuando QSD Global, la fundación de Paco Lobatón, se desplazó a Monesterio para apoyar la búsqueda y ahora es la encargada de representar sus intereses.

–Como acusación particular, ¿cuál va a ser su postura?

–Nosotros desde el principio hemos defendido que no fue una muerte accidental y que hubo una agresión sexual previa. Va a ser un juicio duro, pero en este caso existen pruebas suficientes.

–No existen restos biológicos que demuestren la agresión sexual, ¿cree que se probará?

–Pienso que hay pruebas suficientes, si no existiesen no se habría hecho esa acusación. Realmente no me planteo una opción distinta que demostrar que hubo un asesinato con alevosía y ensañamiento y una agresión sexual.

–¿Es el procedimiento judicial más importante que ha llevado?

–Ha sido un caso muy especial porque me ha ocupado cuatro años en los que he tenido que realizar un esfuerzo importante, sobre todo desde el punto de vista personal. Aquí tratas con víctimas de un suceso terrible y hay que explicar cosas muy desagradables y dolorosas. Una de mis tareas ha sido transmitirles la información que iba llegando y obviamente eso es un reto.

–Impresiona conocer al detalle hechos tan graves.

–Casos como el de Manuela hay muy pocos. He llevado asesinatos, lesiones... Pero aquí tenemos una desaparición que se ha prolongado durante cuatro años. En España hay pocos casos de este tipo, afortunadamente vivimos en un país seguro en el que estos sucesos son bastante excepcionales. Pero no es el interés mediático lo que me mueve, sino el deseo de ayudar a los padres y a la hermana de Manuela Chavero: son una familia maravillosa

–La Fundación QSD Global ha trabajado en muchas desapariciones. ¿En qué es distinta esta?

–Dentro de la dureza, este caso ha podido resolverse. Yo pienso que el mayor dolor en la vida es no saber dónde está un ser querido, si está vivo o muerto. Y después, cuando aparece el cadáver, el sufrimiento es espantoso. Yo he podido vivir con muchas familias procesos de este tipo en la fundación de Paco Lobatón.

–¿Será un juicio difícil?

–Cada caso es un mundo, aunque yo le pongo a todos el mismo esfuerzo. Pero de alguna manera la magnitud de este suceso y el tiempo que tardó en resolverse hace que sea muy especial. También por la tipología de delito y la familia a la que le sucedió. Los familiares de Manuela Chavero son bellísimas personas y me gustaría destacar, sobre todo, el esfuerzo de Emilia para que apareciera su hermana.