Vecinos afectados por el incendio en Valdecaballeros aseguran que «no ha sido casualidad»

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado este lunes el nivel 1 de peligrosidad en el incendio declarado en el término municipal de Valdecaballeros, y que ha quemado, a falta de mediciones oficiales, 2.350 hectáreas afectando a varias fincas ganaderas, dehesa y pasto.

En declaraciones a Europa Press Televisión, uno de los vecinos de Valdecaballeros afectado por el fuego, Agustín Delgado, ha expresado su preocupación por los reiterados incendios y ha asegurado que la situación vivida durante este fin de semana ha sido «muy dura» con momentos de «miedo» e «incertidumbre».

Así, Delgado ha reconocido que, tras la estabilización del incendio, está «un poco más contento» aunque, en su caso, ha resultado doblemente afectado: «Me tocó como vecino donde empezó -en el camino detrás de la piscina municipal-, y en la finca donde tenemos el ganado. Se quedó justo en la linde y conseguimos pararlo», ha destacado.

Una situación que se complicó, según ha explicado Delgado, porque «hacía muchísimo viento», lo que facilitó la propagación de las llamas.

«No es una casualidad»

«No sabes dónde va a parar, te asfixias con el humo. Los coordinadores del Infoex nos sacaban corriendo por miedo a intoxicaciones, al agotamiento, porque desde el vienes hasta la madrugada del sábado estábamos agotados», ha reconocido Delgado, a lo que ha añadido que llevan «veintitantos incendios del año pasado a este» en la misma zona. «Esto no es una casualidad», ha aseverado.

«No es un rayo, no es una torreta de alta tensión que prenda fuego. Esto está claro que alguien lo está encendiendo. No sabemos el motivo ni el porqué. El problema de un fuego es que sabemos dónde se enciende pero no dónde se apaga. Y en este caso, se le ha ido de las manos», ha lamentado.

En este punto, Delgado ha recordado que en el municipio vecino de Castilblanco se han quemado «15 o 20 mil olivos» y que en Valdecaballeros han ardido «un montón de hectáreas de dehesa y pasto».

«Los ganaderos están acobardados y el pueblo tiene miedo porque cuando escuchas la hélice de un helicóptero, no sabes dónde está, si te toca personalmente o le toca a tu vecino. No hay derecho a que la gente viva así», ha reiterado Delgado.

«Menos restricciones»

Por otro lado, José Luis Cortés, veterinario y miembro de una asociación de ganaderos de la zona, ha señalado que los vecinos tuvieron que actuar «con rapidez» para sacar el ganado afectado por el incendio porque «no sabes las consecuencias» de las llamas.

Según ha calculado Cortés, se le han quemado «entre 200 y 250 hectáreas de terreno» y aunque ha reconocido que el pasto «es fácil de controlar», ha advertido de que hay zonas con «muchas restricciones».

«Hay que proteger algo, pero si proteges del todo, se quema todo». «Esto es una angustia entre los vecinos... no es vivir», ha lamentado Cortés, quien ha reclamado que «no haya restricciones totales» para facilitar las labores preventivas.

Piden «precaución»

Por su parte, la alcaldesa de Valdecaballeros, Mari Carmen Rodríguez, ha confirmado que la desactivación del nivel 1 de peligrosidad ha supuesto «una tranquilidad» en el pueblo, aunque ha advertido de que el fuego «todavía puede reactivarse» y ha pedido mantener «la precaución».

Según ha explicado la edil, las 150 personas que fueron evacuadas -120 de un campamento infantil y 30 del poblado del Cíjara-, ya han podido regresar a sus casas y ha recordado que fueron momentos «duros» y de «mucha tensión» porque se tuvo que actuar «muy rápido».

Además, Rodríguez ha señalado que las fuerzas de seguridad investigan las causas del incendio, aunque «todo apunta» a que haya sido intencionado.

«Tres focos al mismo tiempo... casualidades en ese punto, es difícil que puedan ocurrir», ha concluido la alcaldesa.