Vara: «El congreso del partido no será programático porque venimos de ganar unas elecciones»

El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, habla del proceso para buscar un candidato a sucederle como líder de los socialistas en la región.

–¿Cómo será el proceso de su relevo al frente del PSOE extremeño este otoño, del que ha dicho que espera que no haya primarias para que no se abran heridas?

–El problema es que no es lo que yo quiera sino lo que vaya a ser realidad. Obviamente no vamos a convocar el congreso hasta que no haya gobierno en España porque sería meter una campaña en mitad de otro proceso muy importante para este país. Este será un congreso para elegir a un secretario general. No será un congreso programático porque venimos de unas elecciones autonómicas que hemos ganado. Será un congreso para elegir a un secretario general o ratificar al que salga de unas elecciones primarias las semanas antes. En dos años tocarán el congreso federal, regional, provincial y luego las asambleas locales, que no serán hasta la mitad de la legislatura.

–¿Es Miguel Ángel Gallardo el que está mejor posicionado por el poder que atesora como alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación?

–Sobre los compañeros no voy a decir nada ni ahora ni luego. Me voy a mantener completamente al margen, solo voy a facilitar que se haga con la máxima limpieza y a procurar que quien me sustituya lo pueda hacer avalado por la confianza de los ciudadanos.

–Pero es inevitable pensar que habrá gente en el partido pendiente de usted, que le consultarán o que se fiarán de su intuición sobre qué perfil es más idóneo para recuperar el poder en Extremadura.

–Pues les diré que respeto el resultado que salga en las elecciones primarias.

–¿Cree que ha llegado el momento de que una mujer lidere el PSOE en la región?

–No creo que sea una cuestión de momentos. El momento llega siempre.

–Hay ciudades importantes de Extremadura donde el PSOE parece con pocas posibilidades de recuperar la alcadía porque el PP es cada vez más fuerte, como en Badajoz o Plasencia.

–Hace cuatro años ganamos en Mérida, Badajoz y Cáceres y ahora hemos ganado solo en Mérida, pero hemos tenido un buen resultado en Cáceres y no hemos tenido un mal resultado en Badajoz comparativamente. Evidentemente hay margen para recuperar votos.

–¿No piensa que habría que renovar algunos equipos?

–Es importante que dejemos a quien vaya a asumir las responsabilidades del partido en el futuro que tome las decisiones que tenga que tomar. En su día las hemos ido tomando y en unas ocasiones hemos acertado y en otras nos hemos equivocado. Las cosas hay que asumirlas tratando con la misma distancia al éxito y al fracaso.

–Pero en estos procesos locales el PSOE celebra primarias, no elige a los candidatos un secretario general y solo ha habido un paso atrás por parte de quienes no consiguieron ser alcaldes el 28-M, el de Salaya en Cáceres, mientras que Alfredo Moreno en Plasencia y Ricardo Cabezas en Badajoz mantienen su puesto.

–Todo eso lo decidirá el partido. Los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir solo cuando el día de las elecciones se les presenta un nombre delante. Antes las decisiones son internas y las toman las organizaciones y hay que respetar también a las organizaciones. El PSOE no cumplió en mayo 144 años de vida por casualidad sino porque es una organización muy seria que ha sido muchos años gobierno y ha trabajado por los intereses de una gran mayoría social. Hay que dejar que esa organización funcione.

–¿Cree que su partido tiene plantilla en Badajoz, Cáceres o Plasencia?

–Sí, hay mucha plantilla.