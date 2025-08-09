HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Valencia de Alcántara rinde homenaje a Manolo Vital y pone su nombre a la estación de autobuses de la localidad

Manolo Vital decidió 'secuestrar' la línea 47 para demostrar que los vehículos podían subir las empinadas cuestas del distrito de Torre Baró

R. H.

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:45

El conductor de autobús extremeño Manolo Vital será homenajeado este domingo, 10 de agosto, en Valencia de Alcántara, localidad cacereña de la que es oriundo, y a cuya estación de autobuses se le dará su nombre.

Será a las 20 horas cuando se proceda, en el Salón de Plenos del consistorio, a la recepción de los familiares de Vital, entre ellos su nieta Joana. A su vez, asistirá la Corporación Municipal, el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, y la directora del Festival Periferias, Paula Duque, entre otras autoridades.

Posteriormente, a las 21 horas, se procederá a la colocación de la placa que dará el nombre de Manolo Vital a la Estación de Autobuses de Valencia de Alcántara, comenzando el acto de homenaje a las 22 horas en la Plaza de la Constitución.

La jornada finalizará con una proyección especial, a las 22.30 horas, de la película 'El 47', dirigida por Marcel Barrena e interpretada por Eduard Fernández, dentro de la programación del Festival Internacional de Cine Periferias.

MÁS INFORMACIÓN

Cabe recordar que este largometraje narra la historia de un episodio real que marcó la Barcelona de los años 70: la insólita gesta de Manolo Vital, quien decidió 'secuestrar' la línea 47 para demostrar que los vehículos podían subir las empinadas cuestas del distrito de Torre Baró. Su acto de rebeldía se convirtió en un símbolo de la lucha vecinal y de la dignidad de la clase trabajadora.

