«El reloj de Manolo significa la pérdida de su padre»

El blog 'El tranvía 48' sobre los transportes de Barcelona puso a Marcel Barrena (Barcelona, 1981) sobre la pista de la historia de Manuel Vital ... y el secuestro del autobús 47. Fue a raíz de un comentario que escribió Joana, la nieta de Manuel Vital en esa página, cómo Marcel, autor de las películas '100 metros' y 'Mediterráneo' y ahora de la exitosa 'El 47', tuvo la corazonada de que tenía que ponerse con esto.

Este caso, explica el cineasta, contenía «todas las cosas que a mí me interesan: la historia de este país, la riqueza de sus culturas e idiomas, la historia de Barcelona, del viaje que hicieron mis abuelos desde Andalucía u otras personas desde Extremadura, encajaba además en las historias que yo solía contar, que están basadas en hechos reales y hablan de personas que quieren cambiar el mundo, era la suma de muchas cosas», detalla en una entrevista hecha ayer por videoconferencia con este diario. «Habla de todos nosotros», resume.

«La reacción que ha habido con la película ha sido unánime, la gente dice que por fin se ha hablado de sus padres, había un sentimiento de orfandad respecto a esto», señala. Aunque no quiere erigirse en referente ni arrogarse la exclusividad de haber abordado una etapa, considera que «había muy poco archivo en la Filmoteca de Cataluña sobre calles de Barcelona en los 70, es una época no muy contada, se ha contado mucho la Guerra Civil pero no sus secuelas, eso lo hemos notado sobre todo en el proceso de documentación».

Ha logrado, y lo dice con orgullo, que la historia de Manuel «trascienda al propio cine», que la película haya generado un debate. También ha provocado que «hayan surgido muchos que parece que saben más de Manolo Vital que la gente que le conocía, es algo endémico a nuestro país, pero la realidad es que hace dos meses nadie conocía a Manolo Vital, solo su hijo, su nieta y sus amigos, y todos están en la peli».

En el filme, que produce Mediapro Studio, que lleva siete semanas en cartelera y que todavía puede verse en los Multicines Cáceres, se enlazan los hitos de la familia Vital, que en realidad son las dos caras de la misma moneda: cómo el pasado y la represión sufrida al ser fusilado el padre, Diego Vital en Valencia de Alcántara, caló hasta los huesos a su hijo Manuel Vital, Manolo, el conductor de autobús que con su gesto heroico, cambió muchas cosas. No es baladí que en un momento de la película aparezca la pérdida del reloj que Diego dejó a Manuel antes de que le apresaran. «El reloj de Manolo significa la pérdida de su padre, es su recuerdo, cuando lo pierde él necesita volver a conectar con el padre, y es cuando él encuentra el valor para hacer el secuestro, la figura de Diego Vital está en toda la peli», detalla el cineasta. «Cuando se dio a conocer que la prueba de ADN confirmaba la identidad de Diego Vital fue muy emocionante, porque lo que está pasando es que más que una película esto es una bandera porque que una película rodada en Cataluña, en catalán la mitad, esté llegando tan lejos es ciencia ficción», destaca Barrena. «Que todavía se esté proyectando en Cáceres o que se esté promoviendo una calle en Barcelona es de ciencia ficción», remarca.