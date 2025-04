No habrá vacunas suficientes contra la lengua azul hasta el mes de febrero

Celestino J. Vinagre Viernes, 11 de octubre 2024, 07:36 | Actualizado 11:48h. Comenta Compartir

Algunos datos, pocos, sobre la crisis de la lengua azul en Extremadura se conocen, como el del número de focos. Otros no, como los animales ... muertos por la enfermedad y el número de cabezas que hay en esas explotaciones afectadas. La Consejería de Agricultura no ha facilitado aún esa información. A expensas de ello, lo que sabe el sector ganadero de ovino y vacuno es que hay dos formas de controlar la enfermedad: con las vacunas y con el frío. Lo segundo, ya llegará, se supone que en un mes más o menos. Lo de las vacunas es otra historia con muchos capítulos aún por contar. Todo indica que no habrá suficientes hasta febrero.

Una incertidumbre que llega en el momento de eclosión de la lengua azul en Extremadura. Al menos estadísticamente. Si a primera hora de este jueves el Rasve, el sistema de alerta sanitaria veterinaria, comunicaba un único contagio en una explotación de Valdetorres, la actualización tres horas más tarde detallaba 53 focos más. En 26 de ellos hay explotaciones con animales contagiados con el serotipo 3, el más dañino. De esta forma, de manera oficial en la región hay 85 focos de lengua azul. La comunicación del Rasve confirma de golpe en un solo día lo que también era un secreto a voces respecto a uno de los municipios más damnificados por la lengua azul y, además, por el serotipo 3. En Villanueva del Fresno, en la comarca ganadera de Jerez de los Caballeros, a seis kilómetros de Portugal, se han comunicado 16 focos. También hay focos del tipo 3 en Badajoz (3); Oliva de la Frontera (3 explotaciones); Cheles (2); Higuera de Vargas (3); y Zafra (2). En Mérida se ha detectado lengua azul en cuatro explotaciones, con el serotipo 1, y otro, de igual variante, en el pequeño término vecino de El Carrascalejo. Mengabril es un nuevo término municipal con lengua azul. Lo mismo que La Haba. Y otro foco hay en el término de Don Benito. Noticia relacionada Aluvión de focos notificados de lengua azul en un día: 54 nuevos, 26 del serotipo más dañino Mientras, se extiende también la enfermedad en ovinos en la provincia de Cáceres. Así aparecen focos en Madrigalejo (3); Torremocha (4); Cáceres (2); Arroyomolinos (1); y Aldea del Cano (1). Y van a seguir aumentando, dan por hecho los veterinarios, que visitan explotaciones ante la llamada de ganaderos por sospechas de contagio en sus ovejas. Por eso es fundamental vacunar. Hay algunos números claros respecto a la obligada campaña de vacunación. Contra la lengua azul hay que poner una dosis en los ovinos (se contabilizan alrededor de 2,5 millones de cabezas en la región) y dos pinchazos en el vacuno (unos 700.000 ejemplares). Por tanto, se necesitarían unos 1,4 millones de vacunas para las vacas y 2,5 en ovejas. Esto es, 3,9 millones de dosis por cada especie ganadera. En principio la región va a terminar de inyectar en este mes las 175.000 dosis contra la lengua azul del serotipo 3, las mandadas por el Ministerio de Agricultura la semana pasada. Y la Junta ha empezado a a distribuir 100.000 de las 1,5 millones de dosis aproximadamente compradas por la Administración extremeña. También del serotipo 3. Por tanto, habrían disponibles 1.675.000 de este tipo. El problema es que hay que vacunar no solo del serotipo 3 sino también del 1 y del 4, este último el habitual en los últimos años en las campañas de vacunación en territorio extremeño. Por tanto, hay necesidad de unas 11,7 millones de vacunas inicialmente. Próxima vacuna ambivalente En toda Extremadura era obligatorio vacunar del 4 y hay que seguir haciéndolo todavía. Del 1, en toda la región los movimientos de ganado están restringidos por este serotipo y si no van vacunados para moverlos hay que hacer PCR, y «es más caro e incómodo que vacunar. Es decir, en »la práctica es obligado vacunar«, aclara un experto veterinario consultado por HOY. De hecho, la consejera de Agricultura y Ganadería, Mercedes Morán, ha señalado recientemente, que hay que vacunar contra la lengua azul del serotipo 1. Del este hubo campañas de vacunación entre 2016 y 2020. Al declararse la región libre de lengua azul de esa variedad, en 2021 ya no fue obligatorio inocular a los animales. Y ahora hay que hacerlo de nuevo. Y no hay vacunas a corto plazo para cumplir con esta exigencia de sanidad animal. Las previsiones que manejan tanto veterinarios como la Junta son que no estarán listas hasta finales de enero, con más seguridad a principios del próximo febrero. Quizás, para entonces, se haya autorizado una vacuna única para el tipo 1 y 4, ahora en fase para poder ser comercializada. «Un 10% de mortalidad en explotaciones ya es bastante. Por eso lo principal es vacunar, vacunar y vacunar» Juan Antonio Vicente Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Cáceres «El viento y la lluvia son aliados contra el mosquito. Eso a corto plazo es lo más afectivo a falta de vacunas» José Marín Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz Puede que la crisis de la lengua azul adelante esa salida de la vacuna ambivalente contra el 1 y el 4. Si es así descendería el número de dosis totales necesarias de los 11,7 millones a los 7,8. Es una posibilidad, no una certeza. Respecto a la vacuna del serotipo 3, de momento es obligatorio en las comarcas ganaderas señaladas como afectadas. Hasta ahora son seis de la provincia de Badajoz: Azuaga, Don Benito, Jerez de los Caballeros, Mérida, Zafra, Badajoz. En la cacereña aparecen Valencia de Alcántara y Cáceres. Pero como no hay vacunas suficientes se ha empezado por las comarcas de Jerez y Badajoz, que suman medio millón de cabezas de ganado a los que hay que inocular contra la enfermedad. Los primeros animales que se están vacunando en esas dos comarcas son los ovinos mayores de 3 meses de los municipios fronterizos con la frontera portuguesa, donde aparecieron los focos del serotipo 3, para continuar con el resto de municipios de esas las comarcas de Badajoz y Jerez. Más comarcas De forma paralela, se atenderá también de manera prioritaria las demandas de animales preparados para salir a la venta en otras comarcas tanto de Extremadura como de otras regiones. Por otra parte como los contagios del 3 van avanzando pronto aparecerán oficialmente más comarcas afectadas. ¿Por qué? Porque el ámbito de restricción de los 150 kilómetros respecto al foco declarado ya llega, en la práctica, a zonas que el Boletín Oficial del Estado aún no ha publicado. «El viento y la lluvia son unos aliados para combatir la lengua azul a corto plazo», reseña José Marín, presidente del colegio de veterinarios de la provincia de Badajoz. «Lo principal es vacunar, vacunar y vacunar. No se sabe aún con certeza la mortandad causada por la lengua azul. Pero si llega a un 10% eso ya es mucho», agrega Juan Antonio Vicente, su homólogo de Cáceres. Falta de información, casi silencio de las organizaciones agrarias Se sabe el número oficial de focos (un foco, una explotación ganadera) de lengua azul en Extremadura. Se publican en la página web del Rasve, el sistema de alerta sanitaria veterinaria. Pero ahí no aparece el número de animales fallecidos a causa de la lengua azul. El Ministerio de Agricultura ha informado a HOY que esa información es un asunto de la Junta. Este diario ha preguntado en dos ocasiones a la Consejería de Agricultura por esos datos –animales muertos y cabezas de ganado que hay en cada explotación en la que hay un foco– pero no ha obtenido respuesta alguna. Mientras, las organizaciones agrarias mantienen un perfil muy bajo en esta crisis ganadera. Solo UPA-UCE, con charlas en municipios sobre la lengua azul, ha hablado con cierta asiduidad de este asunto, reclamando ayudas directas además de vacunas. Este jueves Apag Extremadura Asaja dio una rueda de prensa. El tema a abordar, la quema de rastrojos. Mientras, Unión de Uniones, cuyo líder es Luis Cortés, mandó una nota de prensa desde su gabinete de prensa en Madrid pidiendo ayudas y refuerzo de medidas sanitarias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Lengua Azul en Extremadura