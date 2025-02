Higuero: «Usaremos dinero para explicar que España unida es más fuerte»

– ¿Los toros son de derechas? La Junta pasa de destinar 86.000 euros a promocionar la tauromaquia a 780.000 euros en los Presupuestos que van a aprobar esta semana ... .

–Yo creo que no. Los toros son del pueblo. Si te vas a una plaza de toros o a un evento popular te ves gente a de izquierda, de derecha y apolíticos. La tauromaquia es patrimonio del pueblo. Lo que hay que hacer es fomentar más la tauromaquia, que desgraciadamente en los medios de comunicación nacionales cada vez se habla menos de toros. Eso justifica ese apoyo presupuestario. Es una subida alta pero se pueden hacer muchas cosas con ese dinero.

– Hablando de hacer cosas. Han aprobado gastar 100.000 euros para proyectos en favor de la unidad de España ¿qué van a hacer de forma concreta?

–Podemos hacer coloquios sobre la historia de España, explicar lo que ha sido España, su importancia a nivel mundial. Y podemos explicar que una España unida es una España más fuerte.Para eso usaremos el dinero.

– ¿Es usted militante de Vox?

–Sí. Soy militante de Vox.

– En la Ejecutiva de Vox aprobada por Santiago Abascal el fin de semana no hay ningún extremeño. En todas las regiones donde Vox forma parte de Gobiernos autonómicos tiene un representante en esa Ejecutiva nacional menos Extremadura.

–Soy militante de Vox desde septiembre. No podía votar. No podía estar en la Ejecutiva. ¿No está Ignacio Hoces (diputado por Badajoz) en la Ejecutiva?

– En la web de Vox España no aparece ningún extremeño.

–Pues no te puedo responder. Pues si me dices que no hay ningún extremeño lucharemos porque en la próxima haya alguno.