El último año hidrológico recogió un 31% más de lluvia en Extremadura sobre lo habitual

El recién fallecido Pablo Guerrero creó una canción emblemática contra la intolerancia echando mano del tiempo. Su estribillo de «tiene que llover, tiene que llover, ... tiene que llover a cántaros» marcó en el final del franquismo y, de paso, puso de moda una expresión popular. En Extremadura, en el año hidrológico recién terminado -desde el 1 de octubre de 2024 al pasado 30 de septiembre- llovió a cántaros en varios meses del año. Tanto que, a pesar del duro estío, ha dejado unos datos globales de precipitacionesextraordinarios. En este periodo llovió hasta un 30,7% más respecto a la media de lluvia en un año hidrológico extremeño.

La delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de sacar los datos. En el cómputo regional, califica el año hidrológico como muy húmedo porque se han registrado en la región 742,3 litros por metros cuadrados de media. Lo habitual para este periodo en el conjunto de Extremadura es de 568,1 litros.

Si desmenuzados los datos por municipios, las cifras de algunos observatorios de la Aemet son especialmente llamativas. En Guadalupe, por ejemplo, entre octubre del año pasado y este septiembre recién terminado se acumularon 1.236,6 litros por metro cuadrado. Eso significa de lluvia un 33% más que la media histórica en esta estación de la Aemet situada en el emblemático pueblo de Las Villuercas.

En el suroeste extremeño, en Fregenal de la Sierra el pluviómetro también tuvo mucho movimiento. En la localidad frexnense se recogieron 858,8 litros por metro cuadrado, un extraordinario 42% más que su media habitual.

En cuanto a los cuatro municipios más poblados de la región, donde más llovió, como es tradición, fue en Plasencia. Allí el año hidrológico deja unos notables 735,5 litros, un 25% más de lo habitual. En Cáceres el dato se sitúa en 600,6 litros recogidos, un 17% más. En el observatorio de la Aemet en el aeropuerto de Badajoz, la contabilidad del año hidrológico 2024-2025 deja para la historia 588,6 litros por metro cuadrado, un sobresaliente 44% más de lo normal hasta ahora. Mientras, en Mérida, la estación de la Aemet cifra en 484 litros los acumulados en este periodo, un 20% más, como adelantó HOY la semana pasada.

El año hidrológico recién terminado comenzó muy bien porque octubre del año pasado fue muy húmedo. La media de precipitación regional se situó en 173,7 litros por metro cuadrado, cuando lo habitual son 73,3 litros.

Este octubre, en cambio, va camino de marcar un récord por lo contrario. No ha llovido y no se atisba lluvia a la vista no ya en esta semana sino en la próxima tampoco. Además imperarán las altas temperaturas.

Tras octubre de hace un año, enero de este año volvió a ser un mes para recordar por las lluvias: la precipitación en Extremadura durante ese mes fue de 150,6 litros de media, cuando la media histórica son 50.8 litros.

Pero fue marzo sin duda que marcó la generosidad en precipitaciones que nos ha dejado el año hidrológico. El tercer mes del año acumuló una media de lluvia en Extremadura de 202,6 litros, que impactaron frente a su media histórica: 39,4 litros.

Abril tampoco estuvo nada mal, con 85,2 litros por metro cuadrado, cuando lo habitual son 55,6.

El año hidrológico se ha cerrado de forma muy diferente con septiembre. Apenas llovió pero lo caído en un solo día, el domingo 28, ha medio salvado la estadística. Septiembre se ha ido con una media regional de 18,5 litros, frente a una media histórica de 26,8 litros.