HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de ciudadanos camina por el Puente Romano de Mérida en una jornada lluviosa de abril pasado. J. M. Romero

El último año hidrológico recogió un 31% más de lluvia en Extremadura sobre lo habitual

Desde el 1 de octubre del año pasado al 30 de septiembre de este, la Aemet contabilizó 742 litros de media regional cuando la media histórica para este periodo es de 568 litros

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 7 de octubre 2025, 07:32

Comenta

El recién fallecido Pablo Guerrero creó una canción emblemática contra la intolerancia echando mano del tiempo. Su estribillo de «tiene que llover, tiene que llover, ... tiene que llover a cántaros» marcó en el final del franquismo y, de paso, puso de moda una expresión popular. En Extremadura, en el año hidrológico recién terminado -desde el 1 de octubre de 2024 al pasado 30 de septiembre- llovió a cántaros en varios meses del año. Tanto que, a pesar del duro estío, ha dejado unos datos globales de precipitacionesextraordinarios. En este periodo llovió hasta un 30,7% más respecto a la media de lluvia en un año hidrológico extremeño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  4. 4 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  5. 5 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  6. 6 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  7. 7

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  8. 8

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes
  9. 9 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  10. 10 Huelga docente en Extremadura: los colegios permanecerán abiertos y habrá transporte, comedor y aula matinal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El último año hidrológico recogió un 31% más de lluvia en Extremadura sobre lo habitual

El último año hidrológico recogió un 31% más de lluvia en Extremadura sobre lo habitual