Extremadura se despide de Guillermo Fernández Vara: «Me has dejado roto el corazón» Políticos, dirigentes agrarios, representantes del mundo cultural, asociaciones y ciudadanos 'corrientes' dejan sus mensajes de condolencias en los libros habilitados por la Asamblea y la sede regional del PSOE

Mercedes Custodio y su marido, Francisco Javier Carreras, firman esta mañana en el libro de condolencias habilitado por el PSOE extremeño en su sede regional, en Mérida.

Celestino J. Vinagre Jueves, 9 de octubre 2025, 07:36 Comenta Compartir

Mercedes Custodio llegaba este miércoles con los ojos vidriosos poco después de las once de la mañana a la sede regional del PSOE en Mérida. Venía con su marido, Francisco Javier Carreras, y preguntó si se podía firmar en el libro de condolencias y dónde hay que hacerlo. «Yo estaba bastante desengañada con la política y los políticos pero con Guillermo...Guillermo me hizo recuperar la fe. Es que era, era un hombre...aún estoy impactada por su muerte», y no terminó la frase del todo. Los dos son emeritenses que viven en la barriada de El Prado, frente a la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil, y son afiliados socialistas pero de nueva cuña. Él desde 2019 y ella desde 2022.

Hasta la tarde del miércoles, el PSOE extremeño mantenía abierta la posibilidad de que afiliados y no afiliados se acercasen a su sede en la emeritense barriada Bellavista para plasmar su pesar y su reconocimiento, porque es lo que se está viendo, al legado que deja Guillermo Fernández Vara. «Desde que te conocí me hiciste creer que no todo es malo en política. Me llegaste al corazón y ahora cuando te has ido me has dejado el corazón roto», ha estampado Mercedes con el boli BIC azul dispuesto para la ocasión.

«Descansa en paz, amigo, compañero, presidente. Eres y serás el presidente con mayúsculas. Te recordaremos siempre y ojalá todos retomen tu legado y tu forma de hacer política y de ser, sobre todo, persona», ha escrito por su parte Francisco Javier en un libro que ha llenado ya casi la mitad de sus hojas.

Minutos antes, el alcalde y líder de los socialistas emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, también había dejado sus palabras así como militantes socialistas de pueblos vecinos como Torremejía.

El libro de condolencias en la sede regional del PSOE tiene un centenar y medio de firmas. Casi todas son de militantes y simpatizantes que no representan a colectivos. La primera que abre las páginas impresas es la del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. También aparecen la del exalcalde emeritense Ángel Calle, la asociación de vecinos Luis Álvarez Lencero, de Mérida, o la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez. «Guillermo, gracias por tanto. Por tu honestidad, por tu compromiso con nuestra tierra. Gracias por la defensa de los trabajadores. Siempre defendiste la solidaridad», ha esbozado la líder ugetista.

Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, en la Asamblea de Extremadura. HOY

José María Álvarez Martínez, exdirector del Museo Nacional de Arte Romano y miembro de la Real Academia de Extremadura. HOY

El resto son firmas de personas anónimas, algunas están firmadas sin que se haya puesto el nombre. Al margen, han llegado mails y telegramas a la sede regional en Mérida. Por ejemplo, de diferentes federaciones socialistas; de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la central nuclear de Almaraz; la Facultad de Enfermería; Telefónica; la Real Unión de Criadores de Toro de Lidia; Feafes; Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura; Consejo Económico y Social de Extremadura; el general de División Santiago Marín, jefe de la Guardia Civil en la región; Cermi, Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas; la Cámara de Comercio de Badajoz...

En la sede del PSOE en la ciudad de Badajoz, el libro de condolencias se abrió este miércoles y estará habilitado hasta el próximo martes 14. Silvia González, secretaria local del PSOE pacense, ha subrayado que "en cada palabra escrita en este libro de condolencias se entrelazan la memoria personal y la memoria colectiva de una etapa decisiva para Extremadura. Guillermo encarnó una idea de la política que combinaba inteligencia estratégica y humanidad cercana. Rendirle homenaje es también reafirmar esos valores que hoy siguen siendo necesarios”.

Mientras, en la Asamblea de Extremadura, en la Sala de Autonomía, las puertas se abrieron a las diez y hasta las siete de la tarde para firmar en el libro de condolencias. Este jueves seguirán abiertas como último día para que diputados, trabajadores del Parlamento regional (que son los que más han pasado por allí hasta ahora) pero también cualquier ciudadano que se encuentre en Mérida puedan dejar por escrito su agradecimiento al expresidente de la Junta.

Juan Metidieri, presidente de la organización agraria Apag Extremadura Asaja, ha dejado reflejado su pensamiento sobre Vara segundos antes de las diez. «Mi máximo respeto hacia tu persona, presidente. Siempre llevaré tus mensajes allá donde esté. Agradecerte tu respeto, sencillez y humildad. Muchas gracias por tu lucha y entrega por nuestra tierra, Extremadura», ha especificado el líder agrario.

Segundo después accedía al antiguo hemiciclo la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano. Ha escrito: «Mi reconocimiento y respeto a un gran presidente. Gracias por la dedicación plena, el trabajo y el esfuerzo por nuestra tierra. Con todo mi cariño, que la tierra te sea leve, presidente».

Manzano, profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho en la Universidad de Extremadura ahora en excedencia, formó parte de la comisión de expertos puesta en marcha en la Asamblea a instancias del Gobierno regional que presidía Vara para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Fue en la legislatura de 2015-2019.

Ampliar Bandera extremeña a media asta y con crespón negro en la sede del PSOE de Extremadura en Mérida. HOY

Trinidad Nogales, exconsejera de Educación en la etapa de José Antonio Monago al frente de la Junta y ahora directora general del Museo Nacional de Arte Romano, ha estampado también sus pensamientos sobre el papel escasos minutos antes que lo hiciera su marido, José María Álvarez Martínez, exdirector del Museo Romano y miembro de la Real Academia de Extremadura. Es también cronista oficial de Mérida.

Álvarez ha dejado reflejado en el libro de la Asamblea su gratitud hacia el político oliventino. Lo ha hecho como portavoz improvisado en esta jornada de la Real Academia de Extremadura, de la que forma parte como numerario y censor, pero también suscribe lo escrito a título personal.

«Mi relación con Guillermo Fernández Vara fue larga y provechosa en el tiempo. En el Museo Nacional de Arte Romano siempre encontramos en él su ayuda y su consejo cuando era menester. Fue un decidido defensor y amigo de nuestra institución. En la Real Academia de Extremadura encontramos en él su impulso y su ayuda, lo que es de agradecer. En nombre de mis compañeros de la Academia deseamos para él un descanso eterno bien ganado por su bonhomía como decían los romanos, 'aeterna quid sine cura' (eterno descanso exento de preocupaciones», ha plasmado Álvarez Martínez.

En ese libro de condolencias de la Asamblea ya aparecen palabras, entre otros, de la presidenta de la institución, Blanca Martín; la presidenta de la Junta, María Guardiola; las consejeras de Salud y Agricultura, Sara García y Mercedes Morán, respectivamente; Miguel Ángel Gallardo; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.