El TSJEx ratifica la autorización para el hidropuerto de Alange

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) confirma la legalidad del hidroaeródromo que desde hace un año funciona en el embalse ... de Alange. En una sentencia del pasado mayo rechaza el recurso presentado por el ayuntamiento de la localidad contra la autorización concedida al Aeroclub Sierra de Alange por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y condena a las costas al consistorio.

El tribunal extremeño ratifica la autorización que la Confederación concedió al aeroclub para el despegue y amerizaje de hidroaviones en una zona de un kilómetro por 60 metros en el citado embalse que le había dado en una resolución fechada el 22 de mayo de 2024. El ayuntamiento presentó un recurso de reposición el 26 de septiembre de ese año contra la misma, la CHG lo rechazó y por eso optó por acudir a la vía judicial, que ahora tampoco le ha dado la razón.

El consistorio ha alegado antes y después que el hidropuerto pone en riesgo la bandera azul del embalse, el estatus de 'villa termal' del municipio, que afecta a una de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y que, además, la autorización de la Confederación invadía competencias municipales.

Sin embargo, el TSJEx considera que no se invaden las competencias del ayuntamiento, que la CHG ha actuado conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en materia de agua y medio ambiente, sin vulnerar directivas europeas, y respalda los informes técnicos que los diferentes organismos han venido emitiendo para autorizar un hidropuerto en el embalse de Alange que se comenzó a tramitar hace más de una década.

No obstante, el conflicto judicial que ha envuelto a esta instalación puede no haber finalizado. La sentencia del tribunal extremeño no es firme y contra la misma cabe recurso ante el Supremo.

«El tribunal extremeño viene a confirmar lo que ya sabíamos, que es que esta instalación cuenta con todos los beneplácitos porque se ha hecho siguiendo escrupulosamente la legalidad, de manera analizada y estudiada como han venido ratificando todos los organismos participantes; además de la CHG, la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica», valora Luis Lechón, presidente del Aeroclub Sierra de Alange.

Único en el país

Fue en 2013 cuando inició la tramitación del hidropuerto. «España es el único país en el que no había una instalación así, hoy la de Alange es la única que hay, y yo quería hacerla realidad en mi tierra, que tiene el 33% del agua embalsada del país», explica.

Ampliar Luis Lechón, a la izquierda. J. M. ROMERO

Hace un año, después de otros más de manera eventual, el hidroaeródromo de Alange comenzó a funcionar a título completo. «Esto es que no solo yo como promotor puedo usarlo para despegue y amerizaje de hidroaviones o anfibios -aviones que pueden ir por tierra o agua- sino que ya está abierto para que cualquier persona de cualquier país de Europa pueda llegar con su avión», aclara.

Pero en el último año Luis Lechón no solo ha logrado la autorización para un hidropuerto abierto, sino que en él funciona también ya una escuela de pilotos instructores. «He formado durante este tiempo a cuatro procedentes de diferentes lugares del país, que a su vez podrán formar a otro más».

El presidente del Aeroclub aclara que «en el embalse de Alange no solo está el único hidroaeródromo del país, sino también la única escuela de España en la que se forman pilotos instructores». Su objetivo ahora es que «la Junta promocione la instalación, porque hemos demostrado que contamina cero y que no genera ruido alguno, para apostar por un turismo de calidad en un zona deprimida».

Asegura que son cerca de 400 los abonados con los que ya cuenta el Aeroclub Sierra de Alange, de diferentes lugares del país, e insiste en la necesidad de que se promocione el hidropuerto para que lleguen anfibios desde diferentes países, «porque la tradición que hay en Europa a la hidroaviación es muchísima». Y recuerda que España cuenta con una instalación preparada para ellos en Alange, «aunque sigue sin inaugurarse», lamenta. Se trata del el hidroaeródromo 'Luis Mingorance', «en recuerdo de quien intentó hacerlo realidad antes que yo».