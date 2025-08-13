HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Isabel Ordaz, durante su interpretación como Hécuba en 'Las troyanas', en el Festival de Teatro de Mérida. Jero Morales

Isabel Ordaz

Actriz
«Es un fracaso de la historia que las víctimas de una guerra perpetren ahora otra tragedia»

En su segundo trabajo en el Festival de Teatro de Mérida, la actriz madrileña versiona también la tragedia de Eurípides, que conecta con la actualidad de Gaza

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:48

 Isabel Ordaz (Madrid, 1957) se enfunda en Mérida en un doble papel: el de actriz, que desarrolla desde 1982, y ahora también ... el de corresponsable de la adaptación de un texto de Eurípides, del siglo IV antes de Cristo, para poner en pie 'Las troyanas' en el Teatro Romano desde este miércoles y hasta el próximo domingo. El Festival de Teatro Clásico extremeño le da una nueva vitalidad a esta intérprete en posesión de un premio Goya, reconocimientos televisivos que le han proporcionado popularidad y con unas enormes ganas de escribir además de actuar.

