El tribunal de la EBAU en Extremadura valora revisar el examen de Física ante el aluvión de quejas

El tribunal de la Ebau en Extremadura valora revisar el examen de Física al que se enfrentaron el martes por la tarde los alumnos. ... Tras la prueba ha llegado el aluvión de quejas por parte de los estudiantes y sus familias por la dificultad. Tanto es así que el presidente del tribunal calificador en Extremadura, José Antonio Pariente, asegura que tomarán una decisión este jueves. De ello se encargará la comisión mixta, formada por la Universidad de Extremadura y la Consejería de Educación.

Se trata de una valoración que llega después de las críticas realizadas por alumnos y familiares de los jóvenes que se juegan su futuro. «Tengo el correo saturado de quejas. Por lo menos tendré unos cien correos por el examen de Física«, indica a HOY Pariente, que matiza que están valorando este asunto y «la solución siempre va a ser en beneficio del alumno».

Por el momento, afirma con rotundidad que «todos los problemas incluidos en el examen forman parte de los contenidos del currículum de Física de Bachillerato». Sin embargo, las comisiones de cada asignatura suelen tomar acuerdos puntuales sobre los asuntos que incluirá la Ebau y, en este caso, están determinando si los ejercicios del examen de Física de este 2024 se ajustan a dichos acuerdos.

Según los alumnos, algunos de los contenidos a los que se han tenido que enfrentar en el examen fueron excluidos por la organización. De hecho, tras salir de la prueba, en algunos casos muchos de ellos llorando, empezaron a organizarse en un grupo de WhatsApp en el que ya hay más de 500 jóvenes de institutos y colegios de toda Extremadura que se han visto afectados por esta situación.

Su objetivo, según contaban algunos de ellos en la mañana de este miércoles, es organizarse para plantear un queja conjunta y ver qué pasos dar.

Los alumnos

«Quería estudiar Ingeniería Informática en Salamanca y ahora puede que no lo consiga por el examen de Física. Mi media en Bachillerato es de 8,88 y pensaba en subir nota con Física. Lo llevaba muy bien, pero el examen que han puesto no tenía nada que ver con los contenidos que dijeron que iban a entrar. No lo voy a aprobar. Quizás no llego ni al dos», lamenta Rubén Hernández, que estudia en el instituto San Pedro de Alcántara, de la localidad cacereña de Alcántara.

«Deberían valorar que la evaluación fuera según lo que acordaron que dijeron que entraría», apunta Hernández como posible solución al malestar generalizado.

Entre los alumnos de Física también los hay que, aunque reconocen que la prueba ha sido «muy complicada», esperan aprobar. Eso sí, afirman que algunos de los contenidos no se ajustaban a lo acordado para formar parte de la Ebau. «Eran diez ejercicios y teníamos que escoger cinco. Yo escogí los únicos cinco que sabía hacer y los tengo bien, porque después del examen me vine a la biblioteca y metí los ejercicios en el Chat GPT y estaba bien. Los otros ni idea», explica Marta Salas, estudiante del Norba Caesarina que quiere cursar la carrera de Medicina. «En otros institutos se centran solo en los contenidos de la Ebau y en otros, como el nuestro, en los contenidos que hay que saber en Bachillerato. Al parecer es que no son contenidos que se adaptan a la Ebau», explica la joven.