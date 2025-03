Orejas a la vista y una lista de calculadoras permitidas

«El uso de velos, pañuelos, gorros, etc. en la cabeza, así como el cabello largo, no debe ser impedimento para mostrar los pabellones auditivos. ... Si durante el desarrollo de las pruebas, se le requiriese a algún/a participante que mostrase sus pabellones auditivos –respetando siempre la intimidad–, se deberá facilitar este proceso. El incumplimiento de esta norma conllevará la expulsión inmediata del examen y la calificación de 0 en esa materia». Es la norma número 20 que han de atender los alumnos desde este martes para examinarse de la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso de la Universidad).

Y es que el año pasado fueron tres las personas que fueron 'pilladas' copiando: una con la 'chuleta' de toda la vida, otra con un móvil y una tercera con un pinganillo de donde recibía información del exterior. Hay que tener en cuenta que estos dispositivos cada vez son más discretos y también que la electrónica ha evolucionado tanto que algunos alumnos podrían caer en la tentación de intentar recibir una ayuda extra durante el examen más importante de su vida.

La regla número 19, según las instrucciones de la Universidad de Extremadura, ya avisa sobre lo anterior. Dice así: «No está permitido el uso y exhibición de teléfonos móviles, relojes inteligentes, ni de cualquier otro dispositivo electrónico, durante la celebración de las pruebas. El incumplimiento de esta norma conllevará la expulsión inmediata del examen y la calificación de 0 en esa materia».

Material permitido

Y aunque de manera general lo único que ser requiere es un bolígrafo para afrontar cada examen, hay asignaturas que requieren material extra, todo lo cual queda definido en las instrucciones para el alumnado. El lápiz, por ejemplo, solo se admite en materias como Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Dibujo Técnico Aplicado a las AAPD, Diseño y Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas.

En cuanto al material permitido, no se permite la entrada al examen con apuntes, libros, etc., excepto el diccionario de Griego (que podrá contener hojas de gramática) y el diccionario de Latín (que no podrán contener hojas de gramática).

Más lío hay en cambio ara los exámenes de Ciencias Generales, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Química y Tecnología e Ingeniería II, donde podrá utilizarse una calculadora científica no programable, lo cual da lugar a un largo anexo explicando qué se considera programable y qué no. Hasta se da una larga lista de marcas y modelos de las que sí estarían permitidas y las que no.

En cuanto a los ejercicios relacionados con diseño o dibujo, también se aclara en las instrucciones que se puede llevar material adecuado, desde reglas a rotuladores, carboncillos o gomas.