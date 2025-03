Los proyectos de autovía de las N-430, N-432 y N-435, atascados en el cajón del Gobierno

Todas tienen alguna partida de dinero, aunque sea mínima, en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Esto significa que la idea está viva. ... Pero la realidad es que de las tres autovías pendientes en Extremadura solo se han movido papeles previos y no se ha adjudicado una sola obra. La reivindicación de estas autovías tiene que ver con reducir la peligrosidad de unas carreteras nacionales que atraviesan poblaciones, que tienen numerosos accesos a fincas y por donde circulan miles de camiones al mes, lo que aumenta su siniestralidad.

La A-43 cortaría de manera horizontal el norte de la provincia de Badajoz para dar una alternativa más segura a la actual carretera nacional N-430, pero el Gobierno la demora aprovechando que Extremadura aún no sabe qué trazado prefiere.

Hay que decir que esta autovía que nos llevaría directamente hasta el Mediterráneo sí está construida en toda la zona del Levante y Castilla León.

La A-81 sería una diagonal entre Badajoz y Granada, pero en este caso no hay un solo kilómetro hecho. Se ha planteado por tramos, como el de Badajoz-Espiel (Córdoba), pero el proyecto vuelve una y otra vez al cajón del Gobierno. Igual que pasa con la A-43, la promesa de la A-81 tiene más de veinte años, y en este caso sí se sabe que su trazado sería prácticamente paralelo a la N-432 y no reviste complejidad técnica.

Otra autovía que el Gobierno central tiene en su agenda hace décadas es la A-83. Esta sale hacia el sur desde Zafra y llevaría hasta Huelva.

Tampoco avanza la que unirá Cáceres con Badajoz, la denominada A-58 y que iría paralela a la actual N-523. La diferencia con las anteriores es que aquí al menos hay un tramo de 13 kilómetros con la obra adjudicada.

N-430 (A-43) Por La Siberia o por La Serena, el dilema que impide que se haga la autovía al Levante

Ampliar Camiones en la N-430. HOY

La A-43 es una autovía cuya vocación es unir el Este y el Oeste del país, pero que en Extremadura tiene divididas a dos comarcas. Si la parte que corresponde a Levante está resuelta hace décadas, la parte extremeña sigue siendo una carretera de doble sentido con un intenso tráfico de camiones, lo que ralentiza la marcha y aumenta la peligrosidad. La A-43 ya existe entre Valencia y Puertollano (Ciudad Real), pero queda pendiente su continuación hasta Badajoz. Existen dos posibilidades para continuar el trazado, una es desdoblando la actual N-430 hasta alcanzar la autovía A-5 en Torrefresneda.

Esta opción Norte significa desdoblar la N-430 por la Siberia y fue la primera que se planteó hace ya más de 25 años. La otra, llamada opción Sur, aboga por un trazado cercano a Castuera y La Serena.

Precisamente que haya dos opciones y no un único trazado evidente es lo que está retrasando la llegada de la A-43 a Extremadura. Los alcaldes de los pueblos de la opción Norte se manifiestan sobre la N-430 a menudo para reivindicar la conversión en la autovía. Pero hay políticos de mayor rango y con capacidad de decisión que no se decantan por no enfadar los vecinos del itinerario descartado.

Hace cinco años el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue preguntado por esta autovía cuya construcción corresponde al Gobierno. Cuando en Extremadura se pongan de acuerdo habrá avances, vino a decir.

¿Opción Norte por la Siberia o opción Sur por la Serena? En Castilla-la Mancha sí han tomado una decisión con tal de que avancen las obras y se han decantado abiertamente por el Sur, pero la Junta de Extremadura no se moja.

El pasado mes de julio el Gobierno de García-Page aseguró que estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Extremadura y la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, lo negó. Dijo que la Junta apostará por lo que decidan los técnicos del Ministerio de Transportes.

Según datos de la DGT, la N-430 es una de las carreteras nacionales más peligrosas del país. RACE (Real Automóvil Club de España) elabora periódicamente un informe que evalúa la red de carreteras del Estado. Este incluye un apartado de siniestralidad donde aparecen los tramos con mayor riesgo del país. En el último, referido a 2023, figura el tramo de 14 kilómetros entre los puntos kilométricos 361y 375 de la N-430, en Castilla-la Mancha. En él hubo en 2023 dos accidentes mortales y con heridos graves. Igualmente, en los 12 kilómetros que van del kilómetro 267 al 269 de la N-430, en esa misma comunidad, hubo otros dos accidentes mortales.

El último avance para su mejora fue la adjudicación del contrato para redactar el proyecto de autovía A-43 entre Torrefresneda (A-5) y Santa Amalia, justo antes de dividirse hacia el norte o el sur. El Ministerio de Transportes adjudicó el contrato para mejorar esos 11 kilómetros entre por 1,6 millones de euros , lo que indica que voluntad de inversión hay, aunque la promesa es ya muy vieja.

De hecho, fue 1997 cuando el Gobierno anunció para el ejercicio siguiente una dotación de 6.000 euros para iniciar los estudios previos de la autovía A-43, que debía unir Badajoz con la Comunidad Valenciana. Desde entonces se ha construido todo el trayecto entre Ciudad Real y Valencia, pero no ha se avanzado nada entre la ciudad castellano-manchega y Extremadura.

Hay que decir que la idea original del proyecto era convertir en autovía la carretera nacional N-430, es decir por el Norte, por la Siberia. Sin embargo, enseguida comenzaron a surgir alternativas con un recorrido por el sur.

Tras diferentes estudios, en 2015 se anunció un nuevo estudio para la opción norte, pero en 2019 todo apuntaba a que el recorrido se haría por el sur. Con la pandemia todo se detuvo de nuevo y el único avance ha sido la adjudicación de la redacción del proyecto de autovía para el tramo mencionado entre Torrefresneda y Santa Amalia.

N-432 (A-81) La N-432 desdoblada conectaría Badajoz con Zafra y Granada, pero los papeles no avanzan

Ampliar N-432, donde han fallecido catorce personas en los últimos seis años solo en el tramo pacense. José Vicente Arnelas

El fin de semana pasado murió una mujer en la N-432 en un choque a la altura de Ahillones que implicó a dos turismos y un camión que estaba siendo adelantado. El siniestro volvió a recordar la peligrosidad de esta carretera nacional que conecta Badajoz con Granada pasando por Zafra y Córdoba. De hecho, existe una plataforma ciudadana compuesta por vecinos d e la Campiña Sur extremeña y las comarcas cordobesas de Los Pedroches y Valle del Guadiato que periódicamente se manifiestan para reivindicar la conversión de la N-432 en autovía. Y es que, según ha recordado HOY esta semana, desde 2018 ya ha habido catorce fallecidos en el tramo pacense de esta carretera.

A día de hoy se asume que conectar la capital pacense con Granada por autovía queda muy lejos, pero sí ha habido en los últimos años algunos anuncios relacionados con el tramo Badajoz-Córdoba y, de manera más concreta entre Zafra (Badajoz) y Espiel (Córdoba).

De la futura autovía A-81 se habla en cualquier caso desde hace veinte años. Senadores y diputados extremeños de diferentes la reivindican en las Cortes sin éxito una legislatura tras otra.

Aunque no se ha licitado una sola obra, del proyecto del primer tramo, de 202 kilómetros entre Badajoz y Espiel, ya se conocen su características. Sigue el corredor de la carretera N-432, pasando cerca de los núcleos urbanos de La Albuera, Santa Marta, Feria, Zafra, Los Santos de Maimona, Usagre, Villagarcía de la Torre, Llerena, Ahillones, Berlanga, Azuaga y La Granja de Torrehermosa, en suelo extremeño, y La Coronada, Fuente Obejuna, El Hoyo, Peñarroya-Pueblonuevo, Bélmez y Espiel, en Córdoba.

El trazado se caracteriza por su suavidad. No existen grandes desmontes o rellenos y no son necesarios ni viaductos ni túneles. Se han previsto 26 enlaces, aproximadamente uno cada 9 kilómetros, pero de momento, la única mejora en este tramo es la circunvalación de Zafra, cuya obra está en marcha.

Pero el proyecto de autovía, de manera general, no avanza. En marzo de este año se supo que el volvía al cajón cuando el Ministerio de Transportes suspendió la tramitación ambiental del proyecto relativo al tramo Badajoz-Córdoba, que se había iniciado hacía un año, a la espera de recibir información adicional.

Este ha sido el último escollo de una promesa que acumula casi veinte años de trámites, ya que las características generales de la nueva autovía ya fueron definidas por el director general de Carreteras del Ministerio de Fomento el 13 de diciembre de 2004.

Medio año después, en junio de 2005, se remitió una carta a la Junta de Extremadura para conocer la viabilidad medioambiental de una alternativa de paso por el norte de Llerena, al haber una zona de especial protección para las aves (ZEPA). En 2010 se requirió un estudio de impacto ambiental complementario para analizar este trazado y luego, en 2012, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente reclamó que el estudio de alternativas se llevara a cabo de forma completa, sin fragmentación. Al final, el procedimiento de evaluación ambiental terminó caducando.

Después, tras la crisis económica, en 2018 se acordó modificar el contrato para la redacción del estudio informativo del tramo Badajoz-Espiel, una reactivación que ahora vuelve a quedar en suspenso a la espera de más informes ambientales.

N-435 (A-83) La A-83, una opción para camiones y asiduos a las playas de Huelva que sigue en el limbo

Por último, tanto en Badajoz como en Huelva están pendientes de la A-83, la autovía destinada a unir estas dos capitales de provincia evitando las tediosas curvas que sortean la Sierra de Aracena. Además de la conexión para facilitar el tráfico de mercancías, esta haría más cómodo y seguro el viaje de cientos de extremeños a las playas de Huelva.

El proyecto existe, pero también sigue en el cajón, si bien es cierto que no hay un clamor para acelerar los trámites como sí existe con la A-81 (Badajoz-Granada) o la A-43 (conexión con el Levante). En 2021, informaciones de medios onubenses celebraban que el Ministerio de hubiera redactado el estudio informativo del tramo Zalamea la Real –Huelva (A-49) de la autovía A-83 Huelva-Zafra, esto es, aproximadamente un tercio del trazado. En julio de ese año se dio traslado desde la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, órgano responsable del proyecto, hasta el Ministerio para la Transición Ecológica.

Se optó por relanzar el proyecto en este tramo porque no hay posible afección directa a espacios de la Red Natura y en ningún caso al Parque Natural. Además, y con más peso, el hecho de que en los últimos años el tráfico diario haya superado en un punto de la N-435 los 10.000 vehículos, umbral contemplado por la Administración para aconsejar la dotación de vías de alta capacidad, como sería la A-83.

Según el trazado planteado, primero se iba a desdoblar la EX-101 hasta Fregenal de la Sierra y desde ahí la N-435 hasta la capital onubense. De hecho, en 2005 se abrió un concurso de consultoría para la redacción del proyecto por 3,65 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. El proyecto se mantuvo en el plan de infraestructuras presentado por la ministra Ana Pastor en 2012, pero la realidad es que la orografía y las propias autovías que planea la Junta de Andalucía hacen cada vez menos viable esta obra.

Lo último que se ha sabido sobre la A-83 es que en los presupuestos del Estado de 2022, presentados en octubre de ese año, se asignaron 500.000 euros para avanzar en los trámites que requiere iniciar esta autovía. La cantidad es mínima, pero indica que la idea sigue viva a la espera de los estudios que se vayan realizando.