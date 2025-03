La N-432 se ha cobrado catorce vidas durante los últimos seis años

De nuevo una muerte por adelantar a un camión en una vía de doble sentido. De la autovía entre Badajoz y Granada se lleva hablando ... 19 años, pero sigue siendo una carretera nacional a menudo llena de peligros con tráfico pesado e innumerables accesos a caminos.

La supuesta autovía fue incluida en el Plan de Transportes e Infraestructuras del Gobierno en 2005, pero a día de hoy no se ha movido ni una paletada de tierra. Lo que sí ha dado lugar es a declaraciones de políticos prometiendo pasos para conseguirla.

«Salvo el radar de tramo y algún reasfaltado de vez en cuando nunca se ha hecho nada por mejorar su seguridad», recordaba este lunes Carmen de la Coba, vicecoordinadora de la Plataforma A-81, que es como se supone que se llamará esta futura autovía sobre la que periódicamente se emiten informes y proyectos que vuelven al cajón.

La fallecida este domingo en la N-432 cerca de la localidad de Ahillones vuelve a ser motivo para convocar un minuto de silencio, el cual sirve periódicamente de reivindicación. Suele hacerse cada vez que hay una tragedia ante los ayuntamientos de varios municipios de la Campiña Sur (Badajoz) y el valle del Guadiato y Los Pedroches (Córdoba), donde se lee un manifiesto.

Según recordó ayer la plataforma ciudadana A-81, la de este pasado fin de semana es la segunda muerte en 2024 en la Campiña Sur tras el accidente ocurrido a finales de febrero cerca de Azuaga.

No obstante, si la estadística se amplía es mucho más siniestra. En los últimos seis años, solo en el tramo pacense de la N-432, la cifra de fallecidos asciende ya a catorce personas. 2021 fue el año más negro con seis muertes en esta carretera nacional.

Por todo lo anterior y ante la inactividad de las administraciones, en enero de 2022 hubo una marcha reivindicativa que movilizó dos caravanas de vehículos que partieron de Zafra (Badajoz) y Espiel (Zafra) para confluir en Azuaga.

Densidad de tráfico pesado

Según Carmen de la Coba, «dicen que no existe media suficiente de vehículos diarios como para hacer la autovía, pero no se tiene en cuenta el tipo de vehículos y que hay mucho tráfico pesado por ser la única vía de conexión entre Badajoz y Córdoba. De hecho, en el último accidente estuvo implicado un camión. Si hubiera habido dos carriles por sentido no habría pasado. Además, tiene un punto negro entre Valverde y Granja de Torrehermosa».

Ya en 2007 el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, indicó que estaba previsto que en los primeros meses de 2008 se realizara el estudio informativo de la futura autovía desde Espiel (Córdoba) a Badajoz, que ha sido el tramo al que se le ha dado prioridad. Se dejó la conexión definitiva con Granada para más adelante.

Desde entonces, ha habido anuncios que nunca se han materializado. En 2009 se confirmó que el nombre sería A-81. En 2021 se estimó el coste de las primeras obras en más de 1.100 millones de euros; y en 2022 llegó a haber un estudio informativo sobre el trazado que no era vinculante

La construcción de esta autovía la ha reivindicado también este año el Ayuntamiento de Badajoz al Gobierno central a través de una moción.