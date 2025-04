Tres alumnos logran la perfección en la EBAU

Tres alumnos de Extremadura han alcanzado la perfección en la EBAU. No han tenido ni el más mínimo fallo en los exámenes que han ... realizado en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad que se celebró la semana pasada. Este jueves se han publicado los resultados y su nota ha sido la máxima, un 14.

Ellos son Daniel Pozo Ranchal, del instituto Donoso Cortés de Don Benito; Carmela Maldonado Caballero, del IES Rodríguez Moñino de Badajoz, y David Matas Sánchez, del IES Gabriel y Galán de Plasencia.

Aunque cada uno optará por hacer un carrera diferente, todos coinciden en que estos resultados son gracias al esfuerzo. La fórmula que aplican se basa en organizarse bien, horas de estudio bien aprovechadas y trabajo diario.

Además, comparten otros aspectos. Los tres han estudiado bachilleratos de ciencias, tienen previsto cursar sus estudios universitarios fuera de la región extremeña y, este jueves, estaban bastante nerviosos tras conocer las calificaciones.

Carmela Maldonado reconocía que aún no se lo creía. «Han sido mis padres los que han visto las notas y me las han ido diciendo. Sabía que me había salido bien, pero no tanto», comenta esta joven de 18 años que estudiará Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Sevilla, aunque ha habido momentos en los que ha pensado en cursar Agrónomo o Industriales.

Carrera de alta dificultad

Es consciente de la dificultad que implica Aeroespacial, una de las ingenierías más complicadas, pero espera que todo vaya como hasta ahora. «Seguiré estudiando mucho y siendo muy organizada, que es lo que me ha funcionado hasta este momento», afirma.

Para la EBAU asegura que ha estado delante de los libros unas nueve horas diarias y, además, ha sido capaz de compaginarlo con clases de piano, ballet y danza contemporánea.

«He estudiado nueve horas al día para la EBAU y haré Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Sevilla», dice Carmela Maldonado

A quien tampoco le sobra el tiempo porque lo tiene ocupado con muchas actividades es a otro de los alumnos más brillantes de Extremadura. A Daniel Pozo le gusta tocar la guitarra, practicar pádel, ir al gimnasio y leer. Entre tanto, saca ratos para estudiar. «No hay trucos ni fórmulas mágicas, el secreto está en trabajar y trabajar», dice justo después de saber que ha obtenido la nota más alta de la EBAU.

«Cuando lo he visto estaba en casa con mis padres y he dado un grito de la emoción que me deben haber escuchado hasta los vecinos», cuenta entre risas. Luego le ha llamado el director de su instituto para felicitarle. «Nada más enterarme también he hablado con mi abuela y mi tío», añade.

Un doble grado

Podrá hacer la carrera que quiere. Cursará un doble grado en Informática y Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. «Me pedían un 13,65 para entrar y me ponía bastante nervioso pensar que me podía quedar fuera, pero al final ha ido todo bien», comenta aliviado este joven de 18 años al que, pese a decantarse por las ciencias, también le gustan las humanidades. Es más, en la ESO ganó un concurso de ortografía a nivel regional.

«El secreto se basa en trabajar y trabajar», comenta Daniel Pozo, que hará un doble grado de Informática y Matemáticas

Con su trayectoria no sorprende que haya obtenido un resultado brillante. Tampoco les ha llamado la atención a los profesores del instituto Gabriel y Galán de Plasencia que David Matas haya sacado un 14.

«Mi madre se ha enterado por el periódico de que habían salido las notas y me ha llamado. Las he visto y me he llevado la sorpresa. Siempre he sido de calificaciones altas, pero estaba dudoso de poder sacar un 14 porque con un mínimo fallo ya no es posible», dice David.

Tiene previsto hacer Ingeniería de la Energía en la Universidad Politécnica de Madrid. Es la opción con más posibilidades, aunque también ha barajado Ingeniería Civil en Cáceres.

«Siempre he tenido vocación por la ingeniería y la tecnología», cuenta David, que asegura que no ve los estudios como una obligación. «Los importante es tener ganas de aprender, prestar atención a las clases y llevarlo todo al día», comenta este joven al que le falta un mes para cumplir la mayoría de edad, es un lector asiduo y en el último año ha practicado rugby.

«Creo que finalmente haré Ingeniería de la Energía en la Universidad Politécnica de Madrid», afirma el placentino David Matas

Ahora él, al igual que Carmela y Daniel, tienen por delante una nueva etapa, la universitaria, que sobre todo la afrontan con ilusión.

También la empezarán los 4.648 estudiantes extremeños que han superado la EBAU en la convocatoria de junio. Son un 96,3% de los alumnos que se han presentado a esta prueba, un porcentaje similar al de años anteriores. La calificación media ha sido de 7,14.

Para aquellos que no estén conformes con la calificación, se abre un periodo de reclamaciones del 19 al 21 de junio. Los resultados definitivos tras este proceso se publicarán el próximo día 28 de junio.