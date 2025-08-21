HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los trenes de media distancia entre Extremadura y Madrid saldrán y llegarán de Leganés desde mañana

Esta modificación, realizada por obras en la estación e Atocha, se extiende hasta el próximo día 30

R. H.

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:48

Los trenes de media distancia que conectan Extremadura con Madrid iniciarán y finalizarán su recorrido en Leganés del 22 al 30 de agosto por obras de mejora en la estación de Atocha.

Los viajeros con salida o destino Atocha podrán desplazarse entre esta estación y la de Leganés usando su billete de tren en la línea C5 de Cercanías.

Esta medida temporal no afecta a los servicios de larga distancia, por lo que los trenes Alvia Extremadura-Madrid no verán modificado su paso por la estación madrileña.

Las actuaciones que Adif está desarrollando en la estación de Atocha permitirán la ampliación de la capacidad del túnel de Sol y mejorarán la fiabilidad de las líneas de Cercanías de Madrid, ha indicado Renfe en nota de prensa, que recoge Europa Press.

Hay que destacar que Renfe informará a los viajeros sobre esta situación temporal mediante avisos en su web y máquinas autoventa. En el momento de seleccionar el viaje en la web se indicará el tramo que ha de realizarse en servicio de Cercanías.

