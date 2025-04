¿Tren digno en junio?

El 17 de noviembre, el cacereño Eladio Pascual publicó en ABC un artículo titulado 'Cáceres, ciudad colgada de las nubes'. Es un bello texto en ... el que el escritor se refiere al tren con estas palabras: «Quizá por eso el tren llega a Cáceres traqueteando como si viniera de otro siglo, con su gemido cansado, aún en blanco y negro, para ir preparando al visitante para un tiempo ya pasado».

Eladio presentó el artículo al premio nacional de periodismo de la fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero y ganó. El pasado 12 de mayo, recibió el galardón de manos de Maritina Guisado, presidenta de la fundación, y leyó su artículo con esa referencia a nuestro tren de otro siglo.

Los asistentes a la entrega del premio sonrieron al escuchar la lectura del artículo y la alusión a nuestro viejo tren, al fin y al cabo se trataba de literatura, pero se removieron en sus asientos y murmuraron cuando el consejero Portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, anunció en su discurso que el tren de altas prestaciones será una realidad en las próximas semanas.

Nos han prometido tantas veces que el tren está a punto de llegar que ahora que viene de verdad, nadie se lo cree. Desde el entorno de la Junta, no dejan de anunciar que este verano tendremos lo que ha dado en llamarse «un tren digno». Pero la historia ha enseñado a los extremeños a creer solo lo que vemos. Así que olvidemos las promesas y vamos a la realidad.

Para empezar, están las instalaciones ferroviarias, tanto las vías como las estaciones, que parecen preparadas para dar servicio. Por otro lado, ya se han hecho las pruebas de los trenes para comprobar que todo funciona perfectamente. Pero para adivinar la posible fecha de puesta en marcha del nuevo tren extremeño, hay que atender a algunos indicios.

Por un lado están los comentarios de los profesionalres. Es decir, los ferroviarios. En el Regional Atocha-Cercanías-Cáceres, hace un par de semanas, el revisor y un empleado de Renfe comentaban que en junio, parece ser, empezarán los nuevos servicios. No dejaba de ser un comentario más, un chascarrillo no oficial. Para comprobar si tenía alguna justificación, hemos hecho una sencilla prueba que les detallamos.

Hemos intentado sacar por Internet un billete de Cáceres a Madrid para el día 14 de junio, martes, y no hay problema, el servidor de Renfe te ofrece cuatro trenes. Pero al pedir la vuelta para el miércoles día 15, ya es imposible. La página de Renfe avisa: «El trayecto consultado no se encuentra disponible para la venta».

A partir del 15 de junio, es imposible conseguir un billete de tren por Internet para Extremadura o desde Extremadura. A lo mejor es que en esa fecha cambian todos los horarios en España y no se puede conseguir ningún billete para ningún destino. Con el fin de comprobarlo, hemos intentado comprar un billete no ya para trenes AVE o Alvia, sino para trayectos semejantes a los extremeños, es decir, servidos por trenes regionales de media distancia y no ha habido problema.

A patir del 15 de junio, hemos podido iniciar la operación de compra en los trayectos Lugo-Ourense, Astorga-Ponferrada, Salamanca-Ávila, Manzanares-Linares-Baeza, Teruel-Sagunto, Granada-Almería, Alsasua-Pamplona y Soria-Madrid. Los únicos billetes de tren que no se pueden comprar en España a partir del 15 de junio son los de los trenes que llegan a o parten de Extremadura. Ahora viene la gran pregunta: «¿Esto se debe a que el 15 de junio entran en funcionamiento nuevos trenes y nuevos trayectos o es un caso más de discriminación de Extremadura?».