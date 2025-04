Renfe prevé poner en servicio la nueva conexión con Madrid a mediados de junio

Renfe prevé poner en servicio la nueva línea entre Plasencia y Badajoz a mediados de junio, lo que permitirá mejorar las conexiones con Madrid. La ... entidad ha suspendido la venta anticipada de billetes con fecha a partir del 15 de junio mientras reordena todas sus rutas en la región.

La Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (Ceade) ha denunciado que no es posible comprar billetes de tren que conectan Extremadura con el exterior o a la inversa a partir del 15 de junio. «Ni siquiera es posible para trayectos dentro de la región», añade. La entidad lamenta que este bloqueo se produce justo en el arranque de la temporada turística veraniega, con la llegada de acontecimientos culturales, por lo que ha pedido que se restablezca la venta «de manera inmediata».

Actualmente ya no es posible comprar billetes para fechas posteriores al 14 de junio no solo en las conexiones con Madrid, sino también con Sevilla, Ciudad Real y Huelva, las líneas que dan salida a la región.

Según indica Renfe, se debe a la reordenación de servicios de cara a la entrada en funcionamiento de la plataforma de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz. «Se trata de una situación habitual previa a la puesta en servicio de una nueva línea, por la enorme cantidad de cambios en la programación de horarios y oferta de trenes que supone», explica.

El operador ferroviario señala que la oferta se bloquea temporalmente a partir del 14 de junio «ante la posibilidad de que antes de ese día se pudiera resolver tanto la fecha de apertura de la línea como del inicio de la venta de los nuevos servicios». De esa forma, aún no hay un día concreto para la entrada en funcionamiento de la línea. «Se trata de una fecha estimada, que puede ir variando en tanto se conozca la programación definitiva», añade.

En cualquier caso, Renfe afirma que irá ampliando los plazos de venta anticipada en Extremadura en los próximos días. «Es un proceso normal que ocurre siempre ante la puesta en marcha de un nuevo servicio, independientemente del territorio y de la línea en cuestión», afirma. «Siempre que hay cambios en horarios previstos es inviable mantener a la venta la programación actual a largo plazo».

La entidad apunta que mantener la venta para los próximos meses en Extremadura, con la certeza de que los horarios van a cambiar en las próximas semanas, «obligaría a nuestros clientes a realizar miles de cambios posteriores, con el consiguiente perjuicio que ello les supondría».

Desbloquearlo cuanto antes

La Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (Ceade) ha pedido a Renfe que desbloquee cuanto antes la venta anticipada de billetes de tren que se ha paralizado en la región a partir del 15 de junio.

«Es necesario actuar con planificación y premura para no perjudicar la temporada estival, dado que el 15 de junio ya es fecha en la que aumentan los desplazamientos y es fundamental que los usuarios puedan acceder al servicio ferroviario» ha señalado Diego Hernández, presidente de Ceade, en nota de prensa.

Por último, ha reiterado la importancia de que los nuevos trenes y servicios no traigan aparejado un incremento en las tarifas, puesto que eso restaría competitividad, además de ser algo injusto. «Llevamos muchos años pagando por un servicio deficiente y que no estaba a la altura de la tarifa, por lo que estaremos vigilantes para que no nos quieran cobrar más todavía», ha aseverado.