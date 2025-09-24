HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

200 trabajadores de la central de Almaraz se manifiestan en Cáceres contra el cierre. Jorge Rey

Los trabajadores de Almaraz se manifiestan contra el cierre: «Estamos en la cuenta atrás; es nuestra ruina»

Este miércoles se han manifestado en Cáceres 200 empleados en el inicio de una campaña de movilizaciones que amenaza con llegar a Madrid; advierten de que marzo de 2026 es la fecha límite para que los propietarios de la nuclear confirmen su cese definitivo

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:45

Los trabajadores de la central nuclear de Almaraz se han manifestado este miércoles frente al Palacio de Congresos de Cáceres, coincidiendo con la celebración ... de las jornadas anuales de la Sociedad Nuclear Española (SNE). Es el inicio de un calendario de movilizaciones con el que pretenden evitar el cierre de la planta previsto a partir de 2027.

