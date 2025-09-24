Los trabajadores de Almaraz inician una campaña de movilizaciones contra el cierre de la central

Los trabajadores de la central nuclear de Almaraz inician este miércoles un calendario de movilizaciones en contra del cierre de la planta previsto ... a partir de 2027. La primera protesta la han convocado a las 08.30 horas de este 24 de septiembre frente al Palacio de Congresos de Cáceres, coincidiendo con la celebración de las jornadas anuales de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

El acto consistirá en la lectura de un manifiesto en defensa de la continuidad de la explotación de la central más allá de los años 2027 y 2028.

Con esta acción, los trabajadores quieren visibilizar «las graves consecuencias económicas y sociales que supondría el cierre de la central, no solo para la comarca del Campo Arañuelo, sino también para el conjunto de Extremadura, dada la dependencia de la zona de esta instalación energética».

Empleo

La convocatoria incluye una invitación expresa a los participantes en las jornadas de la SNE a sumarse a la lectura del manifiesto, en apoyo a los más de 1.000 empleos directos y 4.000 en total que dependen de la central.

«Las consecuencias ya las estamos viendo con la contratación de empleados para la recarga. Han sido 200 menos que en otras ocasiones», lamenta Borja Romero, presidente del comité de trabajadores de la central.

Sobre las próximas movilizaciones, Romero indica que las irán concretando a medida que vayan sucediéndose los acontecimientos. Recuerdan que recientemente enviaron una carta a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, solicitando abordar el futuro de Almaraz antes de que la situación se vuelva irreversible.

«Hemos solicitado un reunión urgente ante el impacto laboral y social del cierre pero aún no hemos tenido respuesta», apunta Romero, que indica que los trabajadores instan a las empresas propietarias de la central a que soliciten la renovación de la autorización de explotación más allá del horizonte actual de 2027-2028, establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

También instan al Gobierno de España a aceptar las peticiones de los trabajadores para «garantizar el futuro de una infraestructura clave para el sistema energético nacional».

Apelan a establecer «un diálogo responsable y transparente que permita estudiar en profundidad la continuidad de operación de las centrales nucleares españolas -incluida Almaraz-, con el objetivo de evitar consecuencias catastróficas para el entorno local, para la comunidad extremeña y para el conjunto del país».

Acto el 4 de octubre

Además, el próximo 4 de octubre, 'Sí a Almaraz, sí al futuro', la plataforma ciudadana formada por los habitantes, alcaldes y entidades de los municipios del entorno de la central de Almaraz, ha convocado un acto en el Multiusos de Navalmoral de la Mata, de 10.00 a 13.30 horas, en el que se procederá a la firma de la alianza por Almaraz, que simboliza la defensa de la continuidad de esta industria.

En la convocatoria intervendrán la presidenta de la Junta, María Guardiola; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, así como los alcaldes de Almaraz y Navalmoral, Juan Antonio Díaz y Enrique Hueso, respectivamente, y el presidente de la Mancomunidad del Campo Arañuelo, Eugenio Trebejo.

También participará el representante de los trabajadores de la central nuclear, Borja Romero; el presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro', Fernando Sánchez, y la vocal de dicha agrupación, Patricia Rubio; además de la portavoz de 'Mujeres por Almaraz', Virginia Aizkorbe, y el empresario y presidente de la Casa de las Carcasas, Ismael Villalobos.