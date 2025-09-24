HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la manifestación en defensa de Almaraz celebrada el pasado mes de enero. Hoy

Los trabajadores de Almaraz inician una campaña de movilizaciones contra el cierre de la central

Este miércoles protestarán a las puertas del Palacio de Congresos de Cáceres y el 4 de octubre participarán en un acto en Navalmoral de la Mata en el que está previsto que intervenga la presidenta de la Junta, María Guardiola

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:33

Los trabajadores de la central nuclear de Almaraz inician este miércoles un calendario de movilizaciones en contra del cierre de la planta previsto ... a partir de 2027. La primera protesta la han convocado a las 08.30 horas de este 24 de septiembre frente al Palacio de Congresos de Cáceres, coincidiendo con la celebración de las jornadas anuales de la Sociedad Nuclear Española (SNE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  3. 3 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  4. 4 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  5. 5 Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7

    El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza
  8. 8

    Un vecino de Badajoz logra licencia de obra para su vivienda tras colocar un cartel de protesta en la fachada
  9. 9

    Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz
  10. 10

    El PP suspende de militancia al alcalde de Torremejía y le exige «la dimisión inmediata» de sus cargos públicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los trabajadores de Almaraz inician una campaña de movilizaciones contra el cierre de la central

Los trabajadores de Almaraz inician una campaña de movilizaciones contra el cierre de la central