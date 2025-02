Un trabajador lleva a los tribunales a una empresa pública de la Junta por acoso laboral

Desde el pasado diciembre cada miércoles se manifiesta frente a las oficinas de la empresa pública Gebidexsa en Cáceres. Los jueves en los que ... hay pleno en la Asamblea lleva su protesta, pancarta incluida, hasta Mérida. Ha presentado una demanda contra su empresa para romper la relación laboral y el juicio está fijado para el próximo 5 de marzo.

«La realidad es que me da igual si gano o pierdo el juicio contra Gebidexsa, lo que quiero es que la gente, que está cansada de escuchar a los políticos defender la necesidad de hacer frente al acoso laboral, sepa cómo actúa una empresa pública de la Junta con sus trabajadores».

Fernando Campos Sánchez tiene 49 años. Desde hace 15 es trabajador indefinido de Gebidexsa, la empresa pública que inició su actividad a finales de 2005 y se encarga de la gestión de los bienes patrimoniales relacionados con el turismo de la Junta de Extremadura.

Este vecino de Moraleja es el jefe de mantenimiento de la Hospedería Conventual Sierra de Gata, situada en San Martín de Trevejo. «Mi función ha sido ocuparme estos años de que la instalación estuviera en buen estado con tareas de jardinería, fontanería, carpintería, albañilería, etcétera», aclara. Un trabajo que comenzó a desarrollar en 2010 hasta hace casi un año.

Desde marzo de 2023 está de baja laboral por depresión, «trastorno de ansiedad generalizada», según consta en la documentación que Fernando Campos ha adjuntado a la demanda que ha presentado en el juzgado contra Gebidexsa para rescindir su contrato de trabajo. «Aunque la baja la tengo desde marzo de 2023, mis problemas laborales comenzaron mucho antes con el director de la hospedería, esa baja es el resultado de años de acoso laboral», dice.

La denuncia

«El comportamiento del director, que llegó a la hospedería un año después que yo, ha sido violento», detalla en la demanda. «Han sido continuos los golpes en los muebles, los puñetazos en los electrodomésticos y una actitud intimidatoria conmigo, con un lenguaje verbal intolerable», añade. «Me seguía cuando estaba haciendo las tareas, me daba voces, me tenía apartado, separado de mis compañeros –la plantilla de la hospedería la conforman 15 trabajadores– y amargado, porque me trataba como a un perro».

En septiembre de 2023 Fernando le denunció ante la Guardia Civil de Moraleja. «Ese día los insultos fueron a más, pero tras la denuncia todo fue a peor; el ambiente era ya irrespirable, comencé con dolores en el estómago, me hicieron mil pruebas para determinar que lo que tenía era estrés. Los ataques de ansiedad no cesaron, todo lo contrario, y en marzo de 2024 me dieron la tercera baja indefinida».

Ese mismo mes, Fernando comunicó a Gebidexsa, «a través de la intranet de la empresa», el acoso que estaba sufriendo. Según consta en la documentación entregada al juzgado, la empresa pública inició una investigación por parte de una comisión de valoración integrada por tres trabajadores de Gpex, la empresa matriz a la que pertenece Gebidexsa «porque ésta no tenía ningún protocolo contra el acoso laboral», detalla el denunciante.

Esta comisión tomó declaración tanto a Fernando como al director de la hospedería y a otros tres trabajadores de la instalación. Sus conclusiones aparecen en un documento fechado el 29 de abril de 2024 en el que se indica que «con la información recabada, no puede concluirse que se trate de un caso constitutivo de acoso laboral». No obstante, «de la información obtenida puede inferirse que existe un conflicto laboral, generado desde la dirección de la Hospedería de Sierra de Gata hacia una parte de la plantilla, entre la que se encuentra el demandante, con expresiones de actitudes inadecuadas, incluso hacia cargos superiores».

Las recomendaciones

Por eso, ante esta situación, la comisión de valoración recomienda que «las dos personas implicadas en este proceso –Fernando y el director– no deberían coincidir en el mismo centro de trabajo, ni mantener relaciones laborales». Es más, «esta comisión considera que la medida que se adopte, si procede, no debería perjudicar al trabajador que ha iniciado el procedimiento».

Sin embargo, dice Fernando Campos, «nada de esto se ha hecho, después de ese informe no se tomó ninguna medida. Por eso he recurrido a la vía judicial para rescindir el contrato, consciente de que no puedo volver a mi puesto en las mismas condiciones; la empresa pública me ha dejado solo, me ha abandonado, bastaba con aplicar las recomendaciones, pero no ha querido».

La demanda fue presentada en el Juzgado de lo Social número 3 de Plasencia el pasado diciembre y tanto el acto de conciliación previo como el juicio han sido fijados para el 5 de marzo. «Otros se han ido antes de Gebidexsa por el mismo motivo, pero sin hacer ruido. Yo no sé si voy a perder este juicio, pero quiero que se sepa cómo actúa esta empresa pública».

Gebidexsa, por su parte, prefiere no hacer declaraciones sobre este conflicto laboral. Indica que el asunto está judicializado y que, por tanto, su valoración la realizará en sede judicial el próximo mes.