El Teatro Romano de Mérida acoge este domingo la entrega de las Medallas de Extremadura Los galardonados son Marcelino Díaz, Carolina Yuste, Juan Manuel Sánchez Guzmán y el Plan Infoex

Los galardonados con las Medallas de Extremadura 2024, en el Teatro Romano de Mérida.

R. H. Badajoz. Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El Teatro Romano de Mérida acogerá esta noche el acto institucional de entrega de Medallas de Extremadura.

En lo que será una edición especial del Día de Extremadura, ya que se celebran 40 años de su conmemoración, la presidenta de la Junta entregará una Medalla al Infoex por su actuación durante los incendios de este verano.

El profesor de la UEx e investigador Juan Manuel Sánchez recibirá otra Medalla de la profesora titular del área de Ecología de la Facultad de Ciencias María Auxiliadora Villegas; mientras que la viticultora y etnóloga Amelia Coloma hará entrega del galardón a Marcelino Díaz, uno de los padres de la elaboración de cava en la región .

Finalmente, será la presidenta de la Academia de Cine de Extremadura, Pilar Díaz, la que entregue su Medalla a la actriz Carolina Yuste, ganadora este año de su segundo Goya.

Después será el turno del discurso ciudadano, que correrá a cargo de la empresaria María Cremades, actual gerente de la empresa familiar extremeña Tapiz Verde, dedicada al césped deportivo.

También se contará con la actuación de la Orquesta de Extremadura, que celebra su 25 aniversario, y que interpretará el himno regional bajo la dirección de Roberto Forés, junto a la sección juvenil de los Coros In Crescendo de la Agrupación Coral y el coro del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Bravo, ambos de Don Benito.

El acto culminará con un espectáculo artístico y audiovisual con el que quiere conmemorar los 600 años desde la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, en el que intervendrán la bailaora emeritense Fuensanta Blanco, las cantaoras Celia Romero, 'La Kaita' o Salomé Pavón, acompañada esta última a la guitarra por Miguel y Juan Vargas, junto con la musicóloga Cecilia Zango.

Estaba previsto que el acto fuera conducido por las periodistas Raquel Sánchez Silva e Irene Rangel, pero este sábado la Junta ha comunicado que la primera no podrá hacerlo «al encontrarse afectada por una infección vírica, y tras seguir las recomendaciones médicas que le impiden asistir».