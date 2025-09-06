Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud

Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura de este 7 de septiembre por motivos de salud.

La Junta de Extremadura ha explicado en nota de prensa que la periodista y presentadora Raquel Sánchez Silva no podrá conducir el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025, «al encontrarse afectada por una infección vírica, y tras seguir las recomendaciones médicas que le impiden asistir a este evento».

La presentadora ha estado trabajando durante las últimas semanas, en coordinación con el gabinete de Presidencia de la Junta y la presentadora pacense Irene Rangel en la preparación de un evento que, como ha trasladado al Ejecutivo regional, le hacía especial ilusión por tratarse de su tierra.

Desde la Junta de Extremadura queremos trasladar a Raquel Sánchez Silva nuestros mejores deseos para una pronta recuperación, así como nuestro agradecimiento por la disposición y el cariño que siempre ha mostrado.

Asimismo, la Junta de Extremadura informa de que, finalmente, el acto estará conducido por Irene Rangel, este próximo 7 de septiembre, a las 21.30 horas, en el Teatro Romano de Mérida