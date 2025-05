«Han suplantado mi imagen y están estafando a la gente»

Juan José Arias, propietario del primer desguace de motos de Extremadura, ubicado en Casas de Millán, denuncia que están utilizando su imagen para ... estafar en la venta de repuestos. «Lo he denunciado ante la Policía Nacional, pero lo quiero hacer de manera pública no por el daño que me ocasiona que suplanten mi imagen, que también, sino sobre todo para tratar de evitar que más gente pierda su dinero», explica.

Fue consciente de que alguien estaba utilizando su imagen de manera fraudulenta el 27 de abril. «Ese domingo me llamó un chico para avisarme», cuenta Juanjo. «Otro amigo de él había visto precisamente su moto en Wallapop en un anuncio en el que decía que vendía piezas del vehículo, lo que no era verdad. En ese anuncio venía un teléfono con el que contactar a través de Whatsapp y este chico lo hizo». Fue en ese momento cuando al agregar el teléfono para iniciar una conversación a través de esta aplicación reconoce a Juanjo en la foto de perfil.

«Yo agregué el número también, cuando me lo contó, y escribí solicitando unas piezas; me dijeron que sí al instante, que lo que pedía costaba 100 euros y que lo tendría en un plazo de 3 a 10 días», recuerda el propietario de Desguacex. «Me hice un selfie, se lo envié, me bloqueó y me fui directamente a Cáceres a poner una denuncia ante la Policía Nacional», detalla Juanjo.

El 'modus operandi'

Para entonces ya conocía la manera de actuar de los estafadores y le empezaban a llegar casos de estafados. «Publican el anuncio, contactas con ellos, te pasan una factura perfecta, abonas la cuantía y desaparecen». Una factura, además, con los datos relativos a una empresa de venta de repuestos de vehículos que está en Ferrol y que lleva una década sin actividad.

«Al menos cuatro personas han denunciado la estafa, con cantidades que varían entre los 300 y los 1.000 euros, pero desconozco cuántas más podrán haber sido timadas y cuántas más lo podrán ser en el futuro si no se consigue parar esto», reconoce Juanjo. Es el motivo por el que además de denunciarlo ante la Policía Nacional, lo ha hecho también a través de un vídeo en redes sociales.

Precisamente el visionado de los muchos vídeos que sube a las redes sobre su negocio, las motos y los repuestos «ha evitado que otras personas hayan sido timadas, porque han desconfiado al saber que soy de Cáceres y que la factura que les llegaba es de una empresa de Ferrol. En estos casos, cuando contactan conmigo, les aviso y no pierden el dinero».

Juan José Arias hace un llamamiento a los propietarios de motos en este caso «porque hasta que se les consiga parar, estos casos son complicados según me dice la policía, quizás no operan ni desde España, se puede estafar a mucha gente». Por eso, insiste, «es preciso que se solicite a quien vende un producto que envíe un vídeo con la pieza en cuestión u otras pruebas que permitan constatar que no estamos siendo estafados». El propietario de Desguacex ha contactado con la propiedad de la empresa de Ferrol, que también ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.