Juanjo ya tiene su desguace de motos en Casas de Millán

Ana B. Hernández Sábado, 7 de diciembre 2024, 20:53 Comenta Compartir

Su sueño era regresar a su pueblo, a Casas de Millán, y Juan José Arias lo ha logrado poniendo en marcha su propio negocio: el primer desguace de motos de Extremadura. Abrió sus puertas hace tres meses y busca ya los primeros trabajadores a los que contratar.

«Estoy encantado, pensaba realmente que iba a funcionar, pero nunca que los comienzos iban a ser tan buenos», afirma Juanjo. «Va muy bien, tanto que estoy sobrepasado de trabajo, vendiendo en toda España y Europa, y necesito meter a gente cuanto antes».

El arranque de Desguacex, como ha llamado a su negocio, va viento en popa. Pero hacerlo realidad ha sido otra cosa. «Cuatro años de mucho trabajo y esfuerzo, de muchos trámites, de muchos requisitos porque los que se piden en Extremadura son los más exigentes de España». Cuatro años desde que adquirió la nave agrícola que llevaba 20 años abandonada en su pueblo para dar forma a lo que mucho antes le llevaba rondando la cabeza. El negocio propio que le permitiría regresar a casa de la mano de las motos, su pasión, para cubrir con un desguace digitalizado especializado en ellas lo que era un nicho de mercado. «No había ninguno otro en Extremadura, era una oportunidad y hoy lo mantengo», deja claro.

Con una inversión total de 250.000 euros, «los ahorros de toda la vida y los 15.000 euros del primer premio de los que anualmente concede la Diputación de Cáceres a proyectos empresariales», nada recuerda hoy en Desguacex a la nave agrícola. Se asemeja mucho más a una plataforma logística, el sector en el que Juanjo hasta ahora había desarrollado su carrera profesional pero con el que no podía volver a casa. «Después de 13 años fuera, entre Madrid y Toledo, quería regresar al pueblo, aquí ya estaban mi mujer y mi hijo y toda mi familia».

Un centenar de motos

Son ya un centenar de motos, de todo tipo y modelos, desde los años 50 hasta la actualidad, las que ha recepcionado y a las que tramita la baja porque cuenta con la autorización de la DGT para ello. «También emito el certificado de destrucción y después se descontamina el vehículo, se desmonta y despieza». Los elementos no aprovechables se achatarran y el resto se limpia, se comprueba su correcto funcionamiento, se introducen en el stock a través de un sistema de gestión logística y se sitúan en un sinfín de estanterías codificadas.

Radiadores, amortiguadores, patas de cabra, estribos, portaequipajes, asientos, motores, yantas, pilotos, manillares, espejos, faros, carenados... La venta online ha situado Casas de Millán en el punto de mira de los amantes de las motos repartidos por Europa. «Vendo a Alemania, Portugal, Italia, Bélgica... a todos los lugares».

No es de extrañar por ello que en la inauguración de Deguacex Juanjo llorara: «Después de 13 años he podido volver a con mi familia y regresar a Casas de Millán. Me encanta vivir en el pueblo, soy feliz, el dinero no lo es todo en la vida». En la nave tiene espacio para 2.500 motores y ha adquirido una finca anexa de 4.000 metros cuadrados porque confía en el futuro de su empresa.

Comenta Reporta un error