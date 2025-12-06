La subida salarial de 100 euros mensuales no llega a todos los docentes de las escuelas taller

La Junta de Extremadura ha elevado la cuantía destinada a salarios en el nuevo decreto que regula el programa Escala, destinando a este capítulo 118. ... 605 euros por especialidad formativa en lugar de los 107.000 actuales, atendiendo además a todas las peticiones de ayuntamientos y mancomunidades para desarrollar el programa. Este incremento repercute en una subida salarial de 100 euros mensuales de media, pero los técnicos que imparten el programa dicen que no está llegando a todos.

Son 90 las entidades promotoras del Escala, 58 de la provincia pacense y 32 de la cacereña, las que llevarán a cabo en sus localidades las antiguas escuelas taller, formación para el empleo fundamentalmente de las especialidades de atención sociosanitaria, jardinería, edificación y obra civil, pintura y soldadura, según los datos facilitados por la Asociación de Expertos para la Formación para el Empleo de Extremadura (AEFE).

Cabe recordar que Escala, las antiguas escuelas profesionales o talleres de empleo, es una iniciativa que combina teoría y práctica, alternando aprendizaje y cualificación con un trabajo productivo en actividades de utilidad pública o social para que el alumno adquiera los conocimientos precisos en la especialidad elegida. Se compone, por tanto, de una primera etapa de carácter formativo de iniciación y otra etapa de formación en alternancia con el trabajo.

Los técnicos docentes son quienes imparten los programas mixtos de formación y empleo tanto a través de las escuelas profesionales como en los programas colaborativos rurales, el Crisol o en los centros de formación asociados al Sexpe. Su objetivo en todos los casos es capacitar al alumno para que pueda acceder al mercado laboral.

La subida salarial asumida por la Junta, 11.605 euros por especialidad, supone un incremento de entre 100 y 150 euros brutos al mes para el personal técnico docente y de apoyo del programa. Sin embargo, los profesores de las escuelas taller denuncian que ese incremento no está llegando a todos.

Las diferencias

«Cada entidad ha distribuido el dinero de la subvención como le ha parecido bien, sin aplicar en todos los casos la subida porcentual acordada para, quitando de un sitio y poniendo de otro, poder contratar a más personal de apoyo al servicio de la entidad, ayuntamiento o mancomunidad, pagando a costa de las mordidas en los sueldos del personal técnico docente y directivo de estos programas», denuncia la AEFE, que representa a los 3.000 técnicos docentes que trabajan en la región en los diferentes programas vinculados a las políticas activas de empleo.

Esto supone, continúa la asociación, que por el mismo trabajo el técnico de turno no recibe el mismo sueldo. «Las diferencias salariales entre puestos de la misma categoría y desempeño pueden llegar hasta los 400 euros», concretan. Pero no solo eso. «Lejos de cumplir con la subida acordada en todas las entidades promotoras, también ocurre que hay localidades, como es el caso de Almendralejo, donde los sueldos son más bajos que el curso anterior».

Además, denuncian igualmente, «en algunos casos se están aglutinando las funciones de los trabajadores en las llamadas figuras mixtas, con el mismo fin de ahorro, por lo que ya no hay un director y un gestor, sino un director-gestor por ejemplo».

Estos días el Sexpe está llevando a cabo los procesos de selección –entrevista y baremación de méritos– a los docentes que se pondrán al frente del próximo Escala. El actual finaliza el 22 y antes de que acabe el año tiene que estar en marcha el siguiente con la elección tanto de los alumnos como de los técnicos.

Los afectados critican que solo pueden acceder por el momento a las plazas convocadas por las entidades promotoras que han optado por la selección del Sexpe a través del fichero de expertos, en el que están integrados para garantizar que cumplen con la formación y requisitos precisos para optar a estas plazas de formación para el empleo.

Hay entidades promotoras que han optado por hacer sus propios procesos selectivos y AEFE denuncia falta de transparencia en los mismos. «Esas plazas aún no están convocadas y desconocemos cómo se llevará a cabo la selección», afirma la asociación. «Se obvian así los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y libre concurrencia, puesto que las entidades que han optado por hacer este proceso selectivo con medios propios no le dan la publicidad precisa en tiempo y forma».

La Junta

La Consejería de Economía recuerda que ha incrementado la partida económica destinada a los salarios del personal directivo, docente y de apoyo en el programa Escala y que son las entidades promotoras las que diseñan los programas y estiman los costes de personal necesarios para su correcta ejecución, sin que el SEXPE interfiera en la determinación de las retribuciones.

Concreta que por este incremento las retribuciones del personal directivo, de coordinación y de gestión han experimentado un aumento medio de 140 euros mensuales, y las del personal docente una media de 102 euros mensuales, más la parte proporcional de pagas extraordinarias.

También asegura que la gran mayoría de los puestos se está cubriendo mediante los grupos de trabajo mixto formados por el Sexpe y las entidades promotoras, utilizando el fichero de expertos, y que solo una minoría hace la selección a través de otras vías previstas igualmente en la nueva normativa, pero que «en todos los casos, el Sexpe verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos».

La Junta garantiza «la supervisión para actuar en caso de incumplimiento de la normativa vigente, la transparencia en todas las fases de ejecución del programa Escala y el diálogo con las asociaciones del sector».