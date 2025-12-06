HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alumnos en una escuela taller de jardinería en una imagen de archivo. HOY

La subida salarial de 100 euros mensuales no llega a todos los docentes de las escuelas taller

Los afectados denuncian que las entidades promotoras no están cumpliendo el incremento asumido por la Junta

Ana B. Hernández

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:04

La Junta de Extremadura ha elevado la cuantía destinada a salarios en el nuevo decreto que regula el programa Escala, destinando a este capítulo 118. ... 605 euros por especialidad formativa en lugar de los 107.000 actuales, atendiendo además a todas las peticiones de ayuntamientos y mancomunidades para desarrollar el programa. Este incremento repercute en una subida salarial de 100 euros mensuales de media, pero los técnicos que imparten el programa dicen que no está llegando a todos.

