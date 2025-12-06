Los alumnos cobrarán 13,50 euros por cada día lectivo al que asistan a la escuela taller

Además de incrementar la cuantía destinada a sueldos y costes salariales a los técnicos docentes de las escuelas taller, en una media de 100 euros ... brutos al mes, la Junta de Extremadura ha elevado también en el nuevo decreto que regula el programa Escala las ayudas que venían percibiendo los alumnos que cursan esta formación mixta para el empleo.

El programa alterna formación y empleo durante 18 meses y en esta nueva edición beneficiará a más de 1.500 desempleados mayores de 18 años en Extremadura, con un enfoque territorial que busca extender los proyectos por toda la región, de hecho se han atendido todas las peticiones de ayuntamientos y mancomunidades, con un presupuesto de 37 millones de euros, que supone un incremento del 3% respecto al pasado año con mejoras económicas tanto para los profesores como para los alumnos.

Son 90 las entidades promotoras del Escala, 58 de la provincia pacense y 32 de la cacereña, las que llevarán a cabo en sus localidades las antiguas escuelas taller que comenzarán antes de que acabe el año, formación para el empleo fundamentalmente de las especialidades de atención sociosanitaria, jardinería, edificación y obra civil, pintura y soldadura.

Ayuda por kilometraje

En el caso de los programas mancomunados o supralocales, los alumnos tienen que desplazarse al centro formativo desde sus localidades. Para paliar estos gastos de desplazamiento, contaban con una ayuda de 19 céntimos por kilómetro, que ahora se eleva a 26 céntimos, según se recoge en el nuevo decreto.

Además, todos los alumnos contarán con una beca de asistencia en la etapa formativa inicial a razón de 13,50 euros por día lectivo. Durante la segunda etapa, de formación en alternancia con el trabajo, los alumnos cobrarán el 75% del salario mínimo interprofesional.

Se compone, por tanto, de una primera etapa de carácter formativo de iniciación y otra etapa de formación en alternancia con un trabajo productivo en actividades de utilidad pública o social.

Según la Junta, el rediseño del nuevo Escala potencia el componente formativo y mejora las expectativas de empleabilidad de los participantes, consolidando un modelo que vincula directamente la formación con la inserción laboral. Se trata, de hecho, de dar formación teórica y práctica en especialidades que necesitan mano de obra.