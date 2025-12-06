HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de alumnos en una escuela taller. HOY

Los alumnos cobrarán 13,50 euros por cada día lectivo al que asistan a la escuela taller

La Junta eleva el presupuesto destinado al programa Escala a los 37 millones de euros para favorecer la formación para el empleo

A. B. Hernández

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:03

Comenta

Además de incrementar la cuantía destinada a sueldos y costes salariales a los técnicos docentes de las escuelas taller, en una media de 100 euros ... brutos al mes, la Junta de Extremadura ha elevado también en el nuevo decreto que regula el programa Escala las ayudas que venían percibiendo los alumnos que cursan esta formación mixta para el empleo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  3. 3 Abascal en Cáceres: «Nos vamos a cargar la consejería de Igualdad en todas partes»
  4. 4 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  5. 5 Donde el café invita a quedarse: nace I
  6. 6

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  7. 7 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  8. 8

    Extremadura pide colaboración a los cazadores para reducir el censo de jabalíes como medida frente a la peste porcina
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    El mercado de la plaza Alta de Badajoz se estrena con ilusión: estos son los puestos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los alumnos cobrarán 13,50 euros por cada día lectivo al que asistan a la escuela taller

Los alumnos cobrarán 13,50 euros por cada día lectivo al que asistan a la escuela taller