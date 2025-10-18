Los sindicatos exigen transparencia y estabilidad para 138 bomberos forestales del Infoex Coinciden en que la estabilidad del personal y la apertura de un proceso negociado son esenciales para mantener un servicio público imprescindibl

Irene Toribio Sábado, 18 de octubre 2025, 17:47 Comenta Compartir

Los sindicatos CSIF y CCOO han mostrado su preocupación ante la situación de los 138 bomberos forestales del Plan Infoex, dependiente de la Junta de Extremadura, que podrían ver modificados o extinguidos sus contratos sin previo aviso. Ambos han expresado, en nota de prensa, su «profunda preocupación y malestar» ante la situación.

CSIF ha denunciado que el despido de estos trabajadores se ha comunicado directamente a los afectados, sin que los representantes sindicales tuvieran conocimiento previo. La organización exige a la Junta que cumpla con los compromisos adquiridos y garantice la estabilidad laboral, incluyendo la transformación de contratos del 50% de jornada a jornada completa, tal como se había prometido durante la pasada ola de incendios de agosto.

Por su parte, CCOO ha advertido de la incertidumbre y el malestar entre el personal, tras recibir respuestas poco claras de la Administración sobre la posible amortización de los puestos. Además, los trabajadores han recibido notificaciones oficiales sobre la modificación de sus contratos, lo que aumenta el desconcierto.

Ambos sindicatos reclaman que cualquier proceso de transformación o estabilización laboral se lleve a cabo con transparencia, respeto a los derechos del personal y previo acuerdo con los representantes sindicales, garantizando la negociación colectiva. Destacan, además, la importancia del Plan INFOEX, cuyo personal ha sido reconocido por su labor vital en la prevención y extinción de incendios forestales en Extremadura.

CSIF y CCOO coinciden en que la estabilidad del personal y la apertura de un proceso negociado son esenciales para mantener un servicio público imprescindible para la seguridad de la ciudadanía y la protección del patrimonio natural extremeño.