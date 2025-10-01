HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?

El Servicio Extremeño de Salud asegura que no consta pérdida ni cesión autorizada y abre una revisión interna

Irene Toribio

Irene Toribio

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:21

El hallazgo de una toalla con el logotipo del Área de Salud de Navalmoral en un hotel marroquí ha generado sorpresa en redes sociales. El influencer Jorge Amor fue quien destapó esta anécdota, que podría esconder una irregularidad y ha abierto un debate.

«Mirad qué cosa más curiosa, hemos venido a un hotel aquí en mitad de Marruecos y mirad de dónde son las toallas», comenta el creador de contenido en un vídeo. «Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura, yo me quedo muerto, y todas las toallas del hotel son así», añade, antes de bromear: «si habéis notado últimamente que os faltan toallas, ya sabéis dónde están».

Tras la publicación, muchos usuarios apuntaron a que podría tratarse de una donación del propio SES o de prendas procedentes de lavanderías que trabajan para hospitales y, una vez rechazadas para su uso habitual, se venden a bajo coste.

Sin embargo, el Servicio Extremeño de Salud asegura a este diario que «no consta pérdida ni cesión autorizada de la toalla con logotipo del Área de Salud de Navalmoral vista en un hotel de Marruecos». La Gerencia ha iniciado una revisión interna para verificar el inventario y posibles irregularidades, y adoptará medidas para esclarecer cómo salió del circuito sanitario. «Se recuerda que todo el material con el logotipo del SES es de uso exclusivo sanitario y no puede comercializarse, donarse ni reutilizarse fuera del ámbito autorizado», subrayan desde el organismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  2. 2 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  3. 3

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  4. 4 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  5. 5 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  6. 6

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  7. 7 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  8. 8 Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen
  9. 9 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  10. 10 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?

El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?