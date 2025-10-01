El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos? El Servicio Extremeño de Salud asegura que no consta pérdida ni cesión autorizada y abre una revisión interna

Irene Toribio Miércoles, 1 de octubre 2025

El hallazgo de una toalla con el logotipo del Área de Salud de Navalmoral en un hotel marroquí ha generado sorpresa en redes sociales. El influencer Jorge Amor fue quien destapó esta anécdota, que podría esconder una irregularidad y ha abierto un debate.

«Mirad qué cosa más curiosa, hemos venido a un hotel aquí en mitad de Marruecos y mirad de dónde son las toallas», comenta el creador de contenido en un vídeo. «Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura, yo me quedo muerto, y todas las toallas del hotel son así», añade, antes de bromear: «si habéis notado últimamente que os faltan toallas, ya sabéis dónde están».

Tras la publicación, muchos usuarios apuntaron a que podría tratarse de una donación del propio SES o de prendas procedentes de lavanderías que trabajan para hospitales y, una vez rechazadas para su uso habitual, se venden a bajo coste.

Sin embargo, el Servicio Extremeño de Salud asegura a este diario que «no consta pérdida ni cesión autorizada de la toalla con logotipo del Área de Salud de Navalmoral vista en un hotel de Marruecos». La Gerencia ha iniciado una revisión interna para verificar el inventario y posibles irregularidades, y adoptará medidas para esclarecer cómo salió del circuito sanitario. «Se recuerda que todo el material con el logotipo del SES es de uso exclusivo sanitario y no puede comercializarse, donarse ni reutilizarse fuera del ámbito autorizado», subrayan desde el organismo.