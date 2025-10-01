La sorpresa de un 'influencer' al encontrar toallas del SES en un hotel de Marruecos El creador de contenido Jorge Amor no ha podido evitar compartir su sorpresa al encontrar en un hotel marroquí toallas del área de salud de Navalmoral de la Mata

Imagina que viajas a Marruecos, te hospedas en un hotel y, al abrir el baño, descubres algo insólito: las toallas llevan el sello del Servicio Extremeño de Salud. Eso mismo le pasó al influencer Jorge Amor, que no dudó en compartir con sus seguidores lo que él mismo calificó de «curioso»: textiles con el logotipo del área de salud de Navalmoral de la Mata y de la Junta de Andalucía a cientos de kilómetros de su origen.

«Mirad qué cosa más curiosa, hemos venido a un hotel aquí en mitad de Marruecos y mirad de dónde son las toallas», comenta el 'influencer'. «Del área de salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura, yo me quedo muerto, y todas las toallas del hotel son así», añade, antes de 'bromear': «si habéis notado últimamente que os faltan toallas, ya sabéis dónde están», haciendo un llamamiento directo a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Navalmoral.

Mirar que cosa más curiosa en un hotel de Marruecos. pic.twitter.com/XCSxGKuy0Z — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) September 30, 2025

Algunos de sus seguidores se han quedado igual de asombrados, y otros, como Acción Humanitatis, han explicado que podría tratarse de una donación: «A nosotros, nos han donado varias veces ropa de cama de hoteles de Madrid. Si veis personas sin hogar con ellas... SPOILER: no las han robado. Son donaciones».

Otra de sus seguidoras da otra explicación: «Normalmente la lencería de los hoteles no es propiedad de ellos sino de las lavanderías que prestan su servicio a los mismos. Cuando el hotel las rechaza para su uso habitual, las lavanderías suelen venderlas a un precio muy muy bajo», comenta al joven y a su amigo, que se quedaron perplejos ante la situación.